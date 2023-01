Maria Andria susține că a fost umilită într-un restaurant din Brașov: „Am simțit răutate, rasism”

Întoarsă de curând în România, cântăreața Maria Andrei a început să simtă un gust amar față de țara noastră. Artista stabilită în Cipru a revenit la noi cu gânduri mari, dar o recentă experiență de care a avut parte la un restaurant o face să regrete decizia luată.

Maria Andria spune că a fost umilită la un restaurant din Brașov

în mediul online că a fost umilită la un local din Brașov. Blondina care s-a remarcat în primul rând cu modul haios în care vorbește limba română, cucerind publicul cu fiecare apariție tv, și-a spus of-ul pe Facebook.

Ce i s-a întâmplat, de fapt? s-a dus la un restaurant împreună cu mama ei, logodnicul cu care are de gând să se căsătorească și niște prieteni din Cipru, în Brașov.

Toate bune și frumoase până când prietenii ei, care nu vorbesc deloc română, au comandat ceva în engleză. Vedeta spune că ospătarul s-a comportat urât cu mesenii, spunând că ar fi bine să fi rămas acasă dacă nu știu să ceară ce vor că consume în română.

„Ne-a spus că mai bine stăteam de unde am venit”

Andria a declarat că ospătarul respectiv nu a preluat comanda prietenilor săi, lucru pe care nu și-l imagina niciodată că i se va întâmpla în țara noastră.

„Prietenii mei, vreau să vă povestesc dezamăgirea mea după întoarcerea în România… Am revenit în România după doi ani. Am trăit niște experiențe triste. Am venit în țară alături de mama, logodnicul meu și doi prieteni din Cipru și am mers la Brașov, câteva zile. Într-o seară, am decis să mâncăm la un restaurant renumit din centrul orașului. Acolo am simțit efectiv frustrare, răutate, rasism, din partea unui angajat”, a scris Maria Andria.

„Prietenii mei nu știu deloc limba română, nici logodnicul meu. Așa că au făcut comanda în limba engleză. Răspunsul ospătarului a fost că nu îl interesează. A zis că nu ia comanda în limba engleză. Ne-a spus că mai bine stăteam de unde am venit”, a completat vedeta.