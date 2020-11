Maria Buză, la un pas să-și piardă viața. A fost implicată într-un accident cumplit

Maria Buză a povestit în cadrul unei emisiuni TV că a fost la un pas să-și piardă viața. Actrița a mărturisit că se afla în mașină cu soțul ei, George Pătrășcu, moment în care au fost acroșați de un autobuz care transporta persoane.

Fosta concurentă de la „Asia Express” a povestit că evenimentul nefericit a marcat-o, mai ales că s-a petrecut la nici doi ani după ce a devenit mamă. Cântăreața de muzică de petrecere i-a mulțumit celui de Sus că a scăpat teafără și nevătămată, incidentul petrecându-se pe vreme rea.

Mai exact, este vorba de un accident care a avut loc în urmă cu foarte mulți ani, pe autostrada București – Pitești. Maria Buză a declarat la momentul respectiv că a fost inspirată să tragă frâna de mână, la scurt timp după ce autoturismul s-a izbit de parapetul de pe marginea drumului.

Maria Buză, viață marcată de drame. A văzut moartea cu ochii

„Au mai fost momente grele. Am avut la doi ani după ce am născut un accident de mașină grav. Nu știm cum am supraviețuit. Pe autostradă, era o ploaie torențială.

Noi mergeam foarte încet și în spate un autobuz plin de persoane a intrat în noi pentru că nu ne-a văzut”, a mărturisit Maria Buză la „Star Matinal”, informează ciao.ro.

Norocul a făcut ca artista de muzică populară și partenerul ei de viață să nu fie însoțiți de copil, Andrei rămânând acasă. Din fericire, Maria Buză și soțul ei nu s-au ales cu leziuni grave, amintindu-și că după eveniment a deschis o sticlă de șampanie pentru a sărbători.

„Am ajuns acasă, am deschis o șampanie și am mulțumit lui Dumnezeu că trăim. Pe 7 mai a fost o altă cumpănă pentru noi pe care am depășit-o cu bine”, a completat artista.

Maria Buză este mereu cu zâmbetul pe buze, dar asta nu înseamnă că a fost ocolită de neplăceri. Soarta a lovit-o din nou la scurt timp după accident, actrița mărturisind că a trecut cu bine și peste cumpăna respectivă.

Vedeta i-a uimit pe toți cu energia pozitivă și optimismul ieșit din comun, lucru care s-a putut observa la „Asia Express” de la Antena 1 unde a participat alături de buna sa prietenă, Lia Bugnar.

