Maria Cârneci a făcut anunțul că ajunge pe masa esteticianului. Ce intervenție va avea

Maria Cârneci este una dintre cele mai îndrăgite soliste de muzică populară, de la noi, și de curând a anunțat că va apela la o procedură estetică.

La fel precum multe vedete de la noi, aceasta își dorește să șteargă ca prin minune anumite imperfecțiuni. Mai mult, arista de 67 de ani a dezvăluit și când va ajunge pe masa esteticianului pentru a putea să își realizeze modificările dorite.

O perioadă aceasta a lipsit din atenția publicului, fiind cunoscut că a avut o perioadă dificilă de doliu, după pierderea soțului ei. S-a confruntat mai bine de jumătate de an cu o depresie cruntă, familia făcând eforturi uriașe pentru a o ști bine. Soțul ei, Romulus Petrescu, s-a stins la vârsta de 65 de ani, după o grea suferință, pe 25 noiembrie 2019.

Maria Cârneci, anunț despre operațiile estetice. Când are prima procedură

Interpreta de muzică populară Maria Cârneci a suferit foarte tare din pricina faptului că soțul ei a murit. Însă, în prezent, aceasta pare să fie mai hotărâtă ca oricând să își revină la normal.

De aceea, va marca și anumite reveniri pe scenă. Veștile sunt astfel unele foarte bune pentru cei din public, care au așteptat de la aceasta și noi producții muzicale, cu sufletul la gură. Artista se simte în momentul de față pregătită să revină pe scenă și pare că face demersuri serioase pentru a arăta cât mai bine.

Maria Cârneci a constatat de curând că dorește să își modifice înfățișarea și va face în acest sens o vizită la estetician. Își doreste ca ridurile sale de pe față să îi fie înlăturate cu ajutorul mai multor proceduri noninvazive.

Solista vrea să aibă un ten cât mai frumos, făcând însă mărturii emoționante despre durerea pe care dorește să o elimine de pe chip, însă pe care o va purta mereu în suflet. Aceasta a apelat la un specialist cunoscut de la noi și a mai povestit toate acestea în mediul online, spre marea surpriză a românilor care o urmăresc și pe Facebook.

“Prietenul meu, Dr. Pascal Dameh, are grijă să arăt bine la revenirea în fața admiratorilor mei. Înfățișarea de pe scenă este o dovadă de respect și iubire pentru public”, a povestit Maria Cârneci prin intermediul rețelelor sociale.

“Nu am nimic cu operațiile estetice, trăim în niște timpuri în care ele sunt la ordinea zilei. Irina Loghin a vrut să mă ducă să-mi tatuez buzele, sprâncenele. Ea și-a făcut contur la buze. Am întrebat cum se realizează și când am văzut că sunt niște ace nu am mai vrut.

Îmi este prea frică, dar acum parcă am mai pierdut din teamă. Mi-am dorit să revin în fața publicului cu decență, nu așa lipsită de vlagă, cu riduri, după atâtea luni de plâns. Durerea e în suflet și nu va pleca niciodată, dar de pe chip chiar mi-am dorit să o șterg”, mai susținea îndrăgita cântăreață, potrivit click.ro.