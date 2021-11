Maria Cârneci, parastas la azil, la doi ani de la moartea soțului: ”A fost jumătatea sufletului meu și îmi este greu”

În luna noiembrie a anului 2019, Maria Cârneci a primit o veste sfâșietoare. După o luptă grea cu o boală nemiloasă, soțul său, Romulus Petrescu s-a stins din viață, deși cei doi au încercat din răsputeri cu diferite tratamente chinuitoare și operații costisitoare. Acum, singurele raze de soare din viața artistei au rămas cele două nepoțele și fiul său.

Maria Cârneci, parastas la azil, la doi ani de la moartea soțului

Interpreta de muzică populară și soțul său s-au cunoscut la concursul ”Floarea din Grădină”, Romulus Petrescu fiind la vremea respectivă directorul hotelului în care artista era cazată. Din clipa în care s-au văzut, până în ultima zi, cei doi au fost de nedespărțit, iar din dragostea lor s-a născut cel care avea să îi rămână sprijin Mariei Cârneci, fiul lor Eduard.

”A fost jumătatea sufletului meu și îmi este greu. Când trăiești cu un om aproape 40 de ani, când împarți și bune și rele, totul pleacă de la educație, pentru că dacă nu era așa omul ăsta…îți dai seama că nu stai atâta timp cu un om cu care nu vibrezi pe aceleași unde ca el. Nu am și nu am avut vreodată ce să îi reproșez, iar din acest motiv, tot ce ține de mine și de sufletul meu, am să îi cinstesc memoria, pentru că a fost om, a fost soț, a fost prieten, a fost tot ce am vrut pentru sufletul și pentru familia mea.” a declarat Maria Cârneci, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Maria Cârneci și soțul, 40 de ani de iubire

După moartea soțului său, Maria Cârneci nu ,artista alegând să se retragă din lumina reflectoarelor. Interpreta a recunoscut că, și după atâta timp de când a rămas singură, gândurile urâte o năpădesc. Cu durere în suflet, Maria spune că va face tot ce îi stă în putință pentru a-i cinsti memoria soțului său.

Îndrăgita interpretă, năpădită de gânduri urâte după moartea soțului

”Am noroc cu cele două nepoțele care îmi mai alină din dor, din durere, din întrebări, din gândurile urâte și așa mai departe, dar ce ține de mine, de sufletul meu și de ființa mea, încerc să fac tot ce îmi stă în putință să îi fac toate rânduielile pentru că a fost un om de mare calitate. Eu am găsit o soluție care mi se pare foarte frumoasă și omenească, o să duc la un azil tot ce trebuie, o să dau o masă acolo, am să fac și câteva pachete pentru prieteni, rude. Am să îmi fac datoria, chiar dacă nu putem să ne adunăm la un restaurant.” ne-a mai declarat artista.

Maria Cârneci, devastată de moartea lui Petrică Mîțu-Stoian

Vestea că Petrică Mîțu-Stoian s-a stins din viață a luat prin surprindere pe toată lumea, Maria Cârneci fiind șocată la auzul veștii cutremurătoare. Vedeta spune că a avut o relație aparte cu întrăgitul interpret, ținând cont de faptul că s-a întâmplat de nenumărate ori să împartă aceeași scenă, prin prima meseriei.

”Este o pierdere uriașă, lăsând relațiile dintre noi, colegi, prieteni. Pentru noi a picat ca un trăsnet pentru că, chiar anul acesta, am avut atâtea și atâtea emisiuni împreună. Este dureros. Petrică era un coleg dintre cei însemnați de Dumnezeu, era un on minunat. Nu avea treabă cu nimic, cu viața nimănui. Din acest punct de vedere l-am admirat, l-am apreciat, pentru că nu-și ocupa viața și timpul cu mărunțișuri, cu bârfe de doi lei. Era un om care își vedea de viața lui, în schimb dacă putea ajuta pe cineva, un tânăr, un copil, ajuta. Era un altruist, un om de calitate. La 61 de ani avea multe de spus, multe de arătat, dar din păcate, așa cum îmi place mie să spun că viața este între două prezențe necunoscute, nu știm noi cât durează pentru niciunul dintre noi, nu știm nici cât va fi și cum va fi drumul pe care mergem, suntem la mâna lui Dumnezeu.”, a povestit cântăreața pentru FANATIK.

Maria Cârneci ne-a mai spus și ce îi plăcea cel mai mult la regretatul artist și pentru ce îl va ține minte întotdeaua.

Perfecționist din fire și devotat meseriei sale, Petrică Mîțu Stoian era întodeauna impecabil din cap până în picioare și atent până și la cel mai mic detaliu.

”Am fost cu el în atâtea situații, un om care avea simțul umorului, un om care știa să facă glume plăcute, nederanjante pentru nimeni. A fost un om care și-a respectat meseria, a știut de ce urcă pe scenă, a știut că îl privesc zeci de mii de ochi și a fost atent de la ținuta lui vestimentară, cum se prezintă în fața publicului, până la cel mai mic detaliu. Era un om atent la toate detaliile.”, mărturisește artista.

Deși susține că și-ar fi dorit enorm să meargă și să își ia rămas bun de la bunul său prieten, Maria Cârneci nu va participa la , ea fiind ocupată cu pregătirile pentru parastasul soțului său.