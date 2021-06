Maria Chițu, dezvăluiri despre ce i se întâmplă la Survivor România 2021. De ce a început să plângă

Concurenta de la Kanal D nu mai are aceleași performanțe ca atunci când a intrat în competiția sportivă din Republica Dominicană și asta o macină foarte mult. Acesta este unul dintre motivele pentru care nu se mai regăsește.

Mai mult decât atât, Maria Chițu este afectată și de alianțele care se fac între participanții de la Survivor România, asta după ce a fost pusă la zid de toată lumea, inclusiv de Albert Oprea cu care părea să fie extrem de apropiată în ultime vreme.

Maria Chițu, adevăratul motiv pentru care a plâns la Survivor România

Războinica de la Survivor România este convinsă că nu mai reușește să aducă la fel de multe puncte ca înainte din cauza tensiunilor și conflictelor din junglă. este dezamăgită că a adus doar două puncte la ultimul meci de imunitate, deși a intrat în teren de 5 ori.

În plus, tânăra de 20 de ani este supărată că nu se mai bucură de susținerea colegilor de la Kanal D, dar și pentru că a fost nominalizată Adelina Damian pentru ieșirea din reality show-ul moderat de Daniel Pavel.

„Sunt dezamăgită de mine pentru că am avut o grămadă de intrări, 5 intrări și nu am reușit să aduc decât 2 puncte amărâte. De ce s-a întâmplat asta? Din două motive. Unul din ele este că nu am fost susținută așa cum eram odată.

Nu e vorba că aveam nevoie de susținere ca să pot să aduc punctul, la modul că am fost dezamăgită de oamenii de care m-am simțit foarte apropiată în astea 2 luni.

Cumva, în interiorul meu s-a dat o luptă, nu am putut să mă mai concentrez cum o făceam odată, nu am mai avut aceeași îndemânare la sfârșit și asta s-a întâmplat.

Al doilea motiv pentru care nu am putut să aduc mai multe puncte a fost pentru că știam că Adelina este nominalizată, singura persoană asumată din echipa mea”, a spus Maria Chițu, notează .

Maria Chițu, dezamăgită de Albert Oprea de la Survivor România

În altă ordine de idei, relația dintre blondină și Albert Oprea nu mai este ca înainte. Favoritul publicului a acuzat-o pe tânără și pe colega sa, Adelina Damian, că fac pe la spatele lor, lucru care a supărat-o foarte tare pe Războinică.

Maria Chițu este șocată de atitudinea prietenului ei, căruia i-a fost alături timp de două luni. Albert Oprea pare că s-a aliat cu Sebastian și cu Zanni din echipa Faimoșilor.

Concurenta este dezamăgită că a pus suflet și nu ar fi trebuit să se atașeze de persoanele din competiție, ci să se axeze numai pe concurs. Greșeala sa, mai spune ea, este că nu a gândit cu mintea, ci mai mult cu sufletul.