Maria Chițu, în lacrimi la Consiliul de Nominalizare de la Survivor România 2021. Ce a pățit Războinica

Tânăra în vârstă de 20 de ani este atacată din toate părțile, asta după ce a susținut că băieții din echipa sa sunt niște lași. Concurenții de la Kanal D s-au întors împotriva Războinicei, care în momentul de față este văzută ca un dezavantaj în competiția sportivă.

Blondina este catalogată ca o persoană care nu s-a maturizat îndeajuns sau care spune foarte multe lucruri pe care ulterior nu și le asumă. Pe de cealaltă parte, Maria Chițu susține că este ușurată și nu este interesată deloc de persoana care va fi eliminată.

Maria Chițu, pusă la zid la Survivor România. A început să plângă

„Starea de spirit nu este una foarte bună, chiar dacă a fost până acum. Sunt dezamăgită de ceea ce văd în această echipă, am încercat de multe ori să trec peste.

Am încercat să le caut scuze oamenilor din această echipă pentru că am vrut să văd ce este mai bun în ei. S-au întâmplat niște lucruri care m-au făcut să-mi dau seama că dacă iese oricare dintre ei, în momentul acesta, nu mai am niciun fel de sentiment.

La fel dacă voi fi eu nominalizată să ies afară, nu mă mai interesează. Mă voi simți ușurată pentru că asociez Survivor România cu un mic război, să zic așa.

Social, fizic, psihic, toate, mă simt un pic obosită în momentul acesta, sunt și nervoasă… sunt și dezamăgită, pur și simplu m-aș simți ușurată”, a spus Maria Chițu.

Războinica a ținut să mai adauge că echipa Faimoșilor este mult mai unită decât cea din care face ea parte, asta pentru că participanții cu banderolă roșie sar mereu unul pentru celălalt.

Maria Chițu are senzația că este singură împotriva tuturor, deși și-ar dori să ajungă la individuale. crede că mereu vor fi oameni care vor sări în capul ei pentru că vor exista certuri și scandaluri între ei.

Sebastian, Andrei, Elena Marin și Albert Oprea se numără printre persoanele care i-au aruncat Mariei Chițu vorbe grele în Consiliu de Nominalizare, moment în care tânăra nu s-a mai putut abține și a început să plângă.

Maria Chițu nu-l mai are aproape nici pe Albert Oprea de la Survivor România

Războinica de la Survivor România a fost una dintre persoanele care a fost de partea lui Albert Oprea, în perioada în care nu aduce deloc puncte în reality show-ul moderat de Daniel Pavel.

Blondina l-a susținut mereu pe colegul său, dar acum favoritul de la Kanal D nu a făcut același lucru, situație care nu a fost deloc pe placul participantei.

Maria Chițu a simțit nevoia să fie de partea Adelinei Damian, care se luptă singură cu Faimoșii. Cele două fete sunt puse la zid de toată lumea, asta pentru că lupta pentru marele premiu este tot mai crâncenă.