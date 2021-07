a competiției din Republica Dominicană a venit cu surprize pentru telespectatori. Maria Chițu a fost câștigătoarea jocului individual.

Tânăra a fost cea care a nominalizat un concurent pentru eliminare. Alegerea acesteia a fost una la care nu se aștepta prea multă lume.

Maria Chițu, nominalizare surprinzătoare la Survivor România. Care a fost motivul pentru care l-a propus pe Albert

Războinica s-a declarat fericită că a fost câștigătoarea probei și își păstrează imunitatea în competiție. Când a venit momentul să nominalizeze pe cineva, aceasta l-a ales pe Albert.

Maria și-a motivat decizia spunând că avea de ales dintre Zanni, Albert și Andrei. Ea a explicat că și-ar fi irosit votul dacă l-ar fi ales pe primul dintre ei.

În plus, „m-am gândit de ceva timp, de mai multe zile, dacă aș fi pusă în ipostaza de a nominaliza, ce aș face”.

„Ideea e că m-am gândit la toate variantele posibile și nu am găsit neapărat un răspuns potrivit. Am încercat să iau prin eliminare. L-aș lua pe Zanni că nu este din echipa mea, dar nu aș putea să-l nominalizez, pentru că gândindu-mă la voturile publicului el a fost primul în clasament și cumva ar fi un vot în gol,” a adăugat.

Maria, nominalizare prin care o protejează pe Elena

Maria a explicat că dacă l-ar alege pe Zanni i-ar reduce șansele Elenei de a rămâne în competiție: „i-aș tăia din șanse Elenei să rămână în competiție, iar e a este prietena mea și îmi doresc să mergem mai departe împreună”.

„Marius este deja nominalizat și mai rămân Albert și Andrei. Nu am ajuns la nicio concluzie, o să dau un vot pentru că sunt nevoită să o fac. I-am analizat pe amandoi și nu am nicio conlcuzie, dar în sufletul meu am simțit că decât să-l votez pe Andrei, mai bine îl votez pe Albert”, a adăugat.

Albert s-a declarat dezamăgit de prestația din timpul jocului individual și a spus că se aștepta să fie cel ales. El a explicat că este la mâna publicului, care va decide dacă e cazul să rămână sau nu în competiție.

„Mi-am dorit să fiu azi campion. Nu știu de ce am dat atât de prost când am intrat cu Marius. Nu știu de ce am avut atâția nervi astăzi.(…)Asta e viața, asta e Survivor. Mă las pe mâna publicului, dacă el decide că aventura trebuie să se termine pentru mine, bine, dacă nu, merg mai departe și vedem ce va fi,” a spus tânărul.