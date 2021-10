Maria Ciobanu a dezvăluit de ce nu mai cântă. Motivul pentru care a renunțat la concerte

Celebra cântăreață de muzică populară a dezvăluit abia recent care este motivul pentru care nu mai cântă. Vedeta a renunțat la concerte, dar mai cântă la ocazii speciale.

Ultima oară a interpretat câteva piese la un botez, la buna sa prietenă Steliana Sima, însă nu mai este dispusă să urce pe scenă.

În plus, Maria Ciobanu locuiește de o perioadă lungă de timp în Statele Unite ale Americii, acolo unde vremea este mult mai potrivită pentru .

Maria Ciobanu, adevărul despre motivul pentru care nu mai cântă

Interpreta de muzică populară nu a mai exersat de când s-a retras din lumina reflectoarelor, deși are în continuare o voce foarte frumoasă și plăcută.

„Eu am mai cântat. Cu cântatul s-a oprit când am împlinit 80 de ani, când m-am retras. Nu mai cânt. Orice început are un sfârșit”, a spus Maria Ciobanu, în cadrul emisiunii „Teo Show”, de la Kanal D.

„Nu am mai cântat deloc, deloc de doi ani. Şi dacă nu mai exersez, sigur că instrumentul nu mai merge”, mai preciza în trecut solista, notează

Maria Ciobanu se stabilește definitiv în România? Ce are de gând

Solista a revenit în România după 2 ani de pauză, bucuria fiind una foarte mare pentru toată familia sa. S-a văzut cu toate rudele și chiar se gândește să nu mai plece deloc.

Vedeta se simte foarte bine, la fel și soțul ei. Cei doi au fost primiți cu brațele deschise de cei dragi. În plus, solista a avut timp să-și viziteze rudele și nepoții.

„Sunt sănătoasă, sunt bine, sunt puțin obosită de pe drum ,dar în rest sunt bine. Am venit la pământul meu de acasă, de aici sunt eu.

Am venit să îmi văd nepoții, să îmi văd copiii. Am de gând să nu mai plec. Vreau să stau aici, dar acum nu știu, doar Dumnezeu știe ce o să fie cu noi. Am venit împreună cu soțul meu, normal, suntem amândoi.

Cu sănătatea sunt bine. Cei apropiați m-au primit cu multă iubire, lucru care îmi place mie cel mai mult”, declara Maria Ciobanu în urmă cu câteva luni.