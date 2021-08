Maria Ciobanu, cu lacrimi în ochi în prima apariție publică după o perioadă îndelungată: „Orice început are și un sfârșit”

Maria Ciobanu s-a întors de curând în România și s-a revăzut cu familia ei dragă după o perioadă îndelungată în care a stat la mii de kilometri depărtare de meleagurile natale.

Interpreta de muzică folclorică nu a putut veni anul trecut în țară, așa cum își planificase și este de înțeles de ce. Pandemia a ținut-o pe loc în Statele Unite.

În tot acest timp a comunicat prin intermediul tehnologiei cu familia ei, însă oricât de mult s-ar fi văzut prin intermediul camerei web, nimic nu s-a comparat cu îmbrățișările pe care și le-au oferit față în față.

Maria Ciobanu se ruga să nu moară în Statele Unite în primul an al pandemiei

Maria a reapărut la TV în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D. Muziciana a mers însoțită în platou de fiul ei, Ionuț Dolănescu și nevasta acestuia, Doinița.

Cântăreața a spus că i-a fost foarte greu în primul an de pandemie, cel mai dur de până acum. Se gândea numai la lucruri negative.

a spus că se ruga zilnic lui Dumnezeu să nu pățească ceva. Nu și-ar fi dorit să închidă ochii definitiv acolo.

„Doamne, să nu-mi iei zilele pe acest tărâm străin că vreau să ajung în țara mea”, a spus deseori Maria Ciobanu, iar amintindu-și asta avea vocea tremurândă și i-au dat ușor lacrimile în platoul de la

Ionuț a încercat să salveze situația pentru a nu deveni foarte dramatică și i-a spus mamei sale că mai are multe de trăit, reușind să o facă să nu fie atât de prăpăstioasă.

Nu are de gând să mai cânte: „Orice început are un sfârșit”

Cântăreața se pregătește de aniversarea a 84 de ani de existență alături de cei dragi. Pe 3 septembrie, când este ziua artistei, Ionuț și ceilalți membri ai familiei i-au pregătit câteva surprize mari.

Maria a avut parte de momente frumoase și de Sfânta Maria pe plaiurile sale oltenești. Fiul ei a dezvăluit că, deși nu e tradiție, au tăiat un porc, la fel ca la mesele copioase de Crăciun. Motivul? Mama lui avea o poftă mare de șorici.

Întrebată dacă se va întoarce în Statele Unite și dacă va mai participa în turnee ori la anumite evenimente, răspunsurile Mariei au fost diferite. Despre plecarea din nou din România nu e foarte sigură, însă de cântat nu mai vrea.

„Nu m-am hotărât dacă mă întorc. Eu am mai cântat. Cu cântatul s-a oprit când am împlinit 80 de ani, când m-am retras. Nu mai cânt. Orice început are un sfârșit”, a spus Maria Ciobanu.