Maria Ciobanu, în lacrimi. Ce s-a întâmplat la botezul nepoțelului Stelianei Sima. Ionuț Dolănescu a intervenit. Video

“Ciocârlia muzicii românești” a venit din America pentru a participa la botezul nepoțelului prietenei sale, Steliana Sima.

ADVERTISEMENT

Maria Ciobanu a cântat mai multe melodii, dar în momentul în care a vrut să țină un scurt discurs a fost copleșită de emoții. Artista a interpretat o melodie împreună cu fiul său, Ionuț Dolănescu.

Maria Ciobanu, în lacrimi. Ce s-a întâmplat la botezul nepoțelului Stelianei Sima

Interpreta de muzică populară, Steliana Sima, și-a botezat nepotul în urmă cu câteva zile. Artiști renumiți au participat la eveniment, printre aceștia numărându-se și Maria Ciobanu. “Ciocârlia muzicii românești” pentru a fi alături de prietena sa.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă are 83 de ani, Maria Ciobanu a cântat și a dansat minute bune. Un moment special l-a oferit însă alături de fiul său, Ionuț Dolănescu. Interpreta de muzică populară a luat microfonul înainte de a cânta și a ținut un scurt discurs. A fost însă atât de emoționată încât i-au dat lacrimile.

Ce a spus Ionuț Dolănescu despre mama sa

Înainte de a cânta a spus câteva cuvinte despre mama sa, care au emoționat-o.

ADVERTISEMENT

“Cred că mama a făcut cu drag acest efort să fie în mijlocul dumneavoastră, alături de iubita noastră Steliana Sima, colega și prietena noastră de suflet, la botezul primului nepoțel, Vladimir-Nicolae.

Să-ți trăiască, Steliana, să te bucuri de el! Să-i cântăm și la nuntă și s-o țină Dumnezeu în viață și pe mama mea, marea artistă Maria Ciobanu”, a spus Ionuț Dolănescu.



ADVERTISEMENT

Maria Ciobanu i-a răspuns extrem de emoționată.

“Mulțumesc, dragul mamei! Nu mă lăuda așa de tare ești fiul meu și e normal să mă lauzi. Vreau să vă spun stimați invitați, stimați români, sunt cu lacrimile în ochi, că am ajuns pe Pământul meu.

Sunt foarte emoționată și mă bucur din toată inima că am fost alături de scumpa mea prietenă, pe care am propus-o la Ansamblul Ciocârlia cu ani în urmă, eram tânără și eu eram în prag de pensie. Și acum, uite că am venit să fiu alături de ea la botez, că la nuntă nu am putut să vin că eram în America.

ADVERTISEMENT

S-a întâmplat cu pandemia asta, Dumnezeu să ne salveze să nu mai avem de acum încolo nicio opreliște să ne bucurăm și să ne veselim. (…)

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a mai dat zile să pot să ajung la botez la prietena mea. Dacă mă țin mintea și picioarele. Nu știu dacă mai pot să cânt că de doi ani nu am mai cântat”, a spus Maria Ciobanu.