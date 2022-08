Maria Ciobanu s-a întors în România, în mare secret! Ionuț Dolănescu, dezvăluiri exclusive: ”A fost o adevărată surpriză momentul”

Maria Ciobanu își petrece cea mai mare parte a timpului în Statele Unite ale Americii, în însorita Florida, acolo unde și-a cumpărat o casă. Cu toate acestea, zilele trecute, marea artistă s-a întors în România și, după un drum obositor, s-a revăzut cu fiul ei, Ionuț Dolănescu.

Maria Ciobanu s-a întors în România și s-a revăzut cu Ionuț Dolănescu

În exclusivitate pentru FANATIK, Ionuț Dolănescu ne-a dezvăluit că Maria Ciobanu s-a întors în România în urmă cu câteva zile. Cântărețul de muzică populară ne-a declarat că ceea ce îl bucură cel mai mult este că mama sa se simte bine și că problemele de sănătate pe care le avea s-au estompat.

”Mama s-a întors în România, este deja aici. Se simte bine, e sănătoasă, asta mă bucură cel mai mult. De abia a venit, eu am văzut-o fugitiv că a trebuit să plec la recitalurile mele. Era obosită, când am văzut-o, după călătoria cu avionul și de schimbarea de fus orar. Are totuși 85 de ani…”, ne-a spus Ionuț Dolănescu.

De cum a venit în țară însă, Maria Ciobanu a avut în gând un singur lucru. Să își vadă nepoțeii, cântăreața devenită bunică iubindu-i enorm pe cei mici pe care îi vede mult mai rar decât și-ar dori din cauza distanței dintre Florida și România.

”Mama s-a jucat cu nepoțeii, s-a bucurat să își vadă nepoții. A fost o adevărată surpriză și pentru ea, și pentru noi momentul”, a mai spus Ionuț Dolănescu, fiul marii cântărețe de muzică populară, retrasă din activitate încă de acum cinci ani.

Ionuț Dolănescu, după revenirea Mariei Ciobanu: “Probabil va pleca la tratament, la băi”

Ionuț Dolănescu ne-a dezvăluit că este nerăbdător să își petreacă timpul alături de mama lui, Maria Ciobanu. Până acum, recunoaște el, nu a prea avut timp, dar, după 15 august, cei doi vor petrece împreună.

”E o perioadă cu concerte în fiecare zi. Am multe angajamente, ceea ce mă bucură. După Sfânta Maria se mai liniștesc puțin lucrurile. Am avut vreo 40 de spectacole în diaspora, acum că s-au mai relaxat lucrurile, luăm și noi ce prindem ca angajamente după ce am stat aproape doi ani pe bară”, ne-a dezvăluit el.

Până când își va mai elibera programul., Maria Ciobanu va avea grijă să urmeze tratamentele de recuperare recomandate de medicii săi. ”Mama stă acum în București, dar probabil va pleca puțin la tratament, la băi”, ne-a dezvăluit artistul.

De altfel, Maria Ciobanu a fost nevoită din cauza astmului să renunțe la a mai cânta și a mai face muzică. Acesta este și motivul pentru care, cu ani în urmă, a decis să locuiască mai mult în Statele Unite, în Florida, clima de acolo fiind una potrivită pentru ca afecțiunea de care suferă să nu îi dea mari bătăi de cap.

Ionuț Dolănescu, nerăbdător să termine renovarea casei din Caimatei

Ionuț Dolănescu a decis, acum ceva vreme, să se mute definitiv în casa moștenită de la tatăl său, cea din Caimatei, . Doar că, până atunci, vila din București, evaluată de sute de mii de euro, are nevoie de renovare. Așa că artistul s-a pus pe treabă.

”Mai avem de lucru la casa din Caimatei. Acum stau când la Perșinari, când la mare, depinde unde am angajamente, de contracte, pe unde sunt”, ne-a dezvăluit Ionuț Dolănescu. Iar finalizarea renovării casei, spunea cu ceva timp în urmă artistul, îl va costa o sumă consistentă de bani, peste 100.000 de euro.

Ionuț Dolănescu, fructul iubirii dintre Ion Dolănescu și Maria Ciobanu

Relația dintre doi dintre cei mai mari artiști ai folclorului românesc, nu a fost oficializată niciodată chiar dacă cei doi cântăreți au avut împreună un copil, pe Ionuț. Acesta, crescut de cântăreț și de rudele lui, a moștenit talentul muzical al părinților lui.

”Tata mi-a fost și mamă, și tată. El m-a crescut, părinții mei, așa cum se știe, s-au despărțit când eu aveam o vârstă fragedă. El mi-a fost întotdeauna aproape, tatăl meu a avut grijă de mine. Când nu era tata, era minunata mea bunică, Gherghina, mă răsfăța ea. Îi datorez absolut totul tatălui meu, el m-a făcut cine sunt. (…)

Cred că eu sunt cel mai cântat copil din România. Tatăl meu, mi-a cântat, mama mea, Maria Ciobanu, cu care am o relație extraordinară acum și sunt tare fericit că mai este încă lângă mine, m-a cântat și ea”, povestea Ionuț Dolănescu, pentru FANATIK, cu ceva timp în urmă.