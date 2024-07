FANATIK urmărește cu mare atenție cariera unei mare sportive a României. Deși are doar 19 ani, la categoria 68+ kg, depășind sportive din țări mult mai dezvoltate decât România.

Maria Coman, performanță fabuloasă pentru România! A ajuns pe locul 1 mondial U21 în karate: „În sfârșit am reușit!”

. Iar în urma ultimului concurs a ajuns locul 1 în clasamentul mondial U21, depășind sportive din Canada, Scoția, Olanda, Italia sau Ungaria.

FANATIK a stat de vorbă cu Maria Coman după ce a reușit această performanță de excepție: „După o așteptare de mai multe luni, în sfârșit am reușit să ocup din nou primul loc în clasamentul mondial de karate WKF, de data aceasta la categoria kumite U21 +68 kg.

Acest rezultat a venit datorită consecvenței mele la această categorie, obținând 3 medalii WKF, dintre care două medalii de argint din seria concursurilor Karate 1 – Youth League și o medalie de bronz la Campionatul European. Această categorie vine cu noi provocări, având timp mai bine de un să aduc mai multe medalii pentru România și să-mi păstrez locul în acest clasament”.

Maria Coman are un obiectiv clar: „Îmi doresc să fiu printre primii sportivi din lume și la seniori!”

În continuare, Maria Coman a vorbit despre marele său obiectiv, dar și despre nivelul mult mai ridicat pe care l-a găsit la senioare, unde ocupă locul 79 în acest moment în clasamentul mondial WKF.

„Acest rezultat este pentru mine un vis împlinit, în special pentru că am reușit să ating și acest obiectiv. Mă pot mândri cu consecvența carierei mele în karate, de la vârsta de 14 ani am intrat în top 10 mondial WKF, si până acum m-am menținut printre primii sportivi.

La categoria de cadete am ajuns până pe locul al doilea în clasamentul mondial de karate WKF, iar la categoria de junioare am cucerit primul loc în acest clasament, mai mult de un an.

Așteptam această clasare de ceva timp, iar medalia de argint la ultimul concurs la care am participat a putut face posibilă atingerea acestui obiectiv, în urma punctelor acumulate cu celelalte rezultate. Lupta continuă în încercare de a-mi menține locul actual în clasament, deoarece acesta se modifică după fiecare competiție

În paralel, de la vârsta de 18 ani, eu particip și la concursurile WKF de seniori, iar cu multă muncă și perseverență îmi doresc să mă clasez și aici printre primii sportivi din lume. În acest moment sunt pe locul 79 în clasamentul mondial WKF de seniori.

Sunt bucuroasă că am reușit să reprezint cu mândrie România și să o fac cunoscută la nivel mondial în acest sport. Mulțumesc tuturor celor care au crezut în mine și m-au ajutat să ajung până aici”, a declarat Maria Coman pentru FANATIK.