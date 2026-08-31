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Atacantul care a marcat în poarta FCSB de două ori are toate motivele de bucurie. Marius Coman are o carieră de succes în fotbal și o soție extrem de frumoasă care se pregătește să devină medic. Maria l-a încurajat de fiecare dată în planul profesional.

Meseria pe care o va practica partenera lui Marius Coman

Marius Coman (30 ani) . Sportivul a marcat în poarta celor de la FCSB în minutul 26, în partida care face parte din etapa a 7-a din Superligă. Ulterior, a mai dat un gol în repriza a doua. Jucătorul are parte de un sprijin uriaș de la partenera de viață, care a reacționat după ce a fost convocat la națională.

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Numirea făcută de regretatul Mircea Lucescu a determinat-o pe tânără să transmită un mesaj foarte simplu. A subliniat că „nu este nevoie de cuvinte”, în timp ce atacantul aștepta să primească vestea cea mare pentru a fi chemat la lotul național. Toată lumea a vrut să afle român.

Puțini știu că frumoasa șatenă urmează să aibă o meserie bănoasă pentru care s-a pregătit vreme de 6 ani. A urmat cursurile facultății de medicină și este la un pas să devină doctor. Pe social media a anunțat că absolvirea a avut deja loc. Tânăra a primit diploma care atestă că poate profesa la stat sau în domeniul privat.

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„Acum șase ani am pornit pe acest drum cu un vis fragil pe care nici eu nu știam dacă am puterea să-l duc până la capăt. Astăzi, diploma pe care o țin în mână înseamnă mai mult decât o reușită”, este mesajul pe care l-a lăsat soția lui Marius Coman, pe contul personal de Instagram.

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”Uneori destinul nu înseamnă doar unde ajungi”

„Reprezintă greutatea și sensul fiecărei vieți care, într-o zi, își va așeza speranța în mâinile mele. Dacă aceasta ar putea vorbi, nu ar rosti doar numele meu. Ar purta ecoul tuturor celor care mi-au fost sprijin și au crezut în mine atunci când eu nu mai aveam puterea să o fac.

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Drumurile anevoioase adesea duc spre cele mai frumoase destinații, iar dacă astăzi am ajuns aici, nu este doar meritul meu, ci și al lor. Pentru că uneori, destinul nu înseamnă doar unde ajungi, ci și cine a ales să meargă alături de tine până acolo”, a adăugat partenera atacantului.

Mai mult decât atât, fotbalistul celor de la UTA Arad i-a fost alături soției sale în ziua în care a absolvit facultatea de medicină. Cei doi sunt inseparabili și apar împreună la fiecare proiect important pe care reușesc să-l ducă la capăt. Cuplul are și un copil, dar pe care preferă să-l țină departe de lumina reflectoarelor.

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Marius Coman, cel mai mare susținător al soției sale

„Absolventul meu preferat. Felicitări, doctore!”, a transmis sportivul, pe aceeași rețea de socializare. În secțiunea de comentarii tânăra a dorit să vină cu o completare. Mesajul face trimitere la toată susținerea primită în anii de facultate. Maria Coman a dezvăluit că jucătorul a fost omul care a ținut-o în picioare „în anii cei mai grei”.

„Mi-ai șters lacrimile, mi-ai alungat fricile și nu m-ai lăsat nicio clipă să renunț. Fără sprijinul tău nu aș fi reușit! Te iubesc infinit!”, a completat partenera de viață a lui Marius Coman. Cei doi sunt căsătoriți din anul 2025, cererea având loc în timpul unei vacanțe pe Insula Saona din Republica Dominicană. Logodna a avut loc pe 2 ianuarie 2024.