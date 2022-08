Maria Constantin a izbucnit în plâns la Splash! Vedete la apă. Iulia Albu, impresionată de cântăreață: “Aveam altă părere despre tine”

Maria Constantin, concurentă la Splash! Vedete la apă, a reușit să o impresioneze pe Iulia Albu, aflată la masa juriului. Cântăreața a izbucnit în plâns.

Maria Constantin a izbucnit în plâns la Splash! Vedete la apă. Iulia Albu, impresionată

Deși îi este frică de înălțime, dar și de adâncime, Maria Constantin

Iulia Albu a fost impresionată de interpreta de muzică populară, după cum a ținut să menționeze în cadrul show-ului.

Criticul de modă i-a spus artistei că este “o operă în construcție” și că și-a schimbat părerea pe care o avea despre ea până atunci. Totodată, Iulia Albu i-a cerut Mariei Constantin să-i promită că va munci în continuare la ea.

“Am descoperit ceva nou în legătură cu tine! Mărturisesc că eu aveam altă părere despre tine și ai reușit să mi-o schimbi în seara asta!

Fiecare dintre noi este, în orice moment, o operă în construcție și vreau să îmi promiți că vei munci în continuare la tine. Pe mine m-ai surprins într-un mod foarte plăcut.”, i-a spus Iulia Albu Mariei Constantin.

Cântăreața a reacționat și nu s-a mai putut abține, așa că a început să plângă în fața juraților.

Maria Constantin a recunoscut că nu se aștepta ca această competiție să fie atât de dificilă. Solista a mai spus că a plâns la fiecare antrenament până acum.

“Iulia, fii atentă! Sunt un om super puternic și, când am venit aici, am zis: ‘A, e super simplu!’ În momentul în care m-am văzut pe marginea bazinului, am zis: ‘N-o să fac absolut nimic!’ (…)

Îmi cer scuze că plâng, dar, efectiv, nu mă pot abține. Și cred că n-a fost antrenament la care să nu plâng“, a dezvăluit, la rândul ei, solista.

Telespectatorii vor afla și ce truc a folosit iubitul Mariei Constantin pentru a o ajuta pe aceasta să scape de teama de apă.

Când începe noul sezon Splash! Vedete la apă

Sezonul cinci al emisiunii Splash! Vedete la apă , la Antena 1. Show-ul se va difuza și vineri, de la 20:30, dar și sâmbătă și duminică, de la ora 20:00.

La masa juriului se vor afla Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu.

Aceștia vor urmări salturile concurenților și vor nota, în afară de tehnică și curaj, evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în momentul săriturilor pe care le efectuează în cadrul competiției.

Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor sunt prezentatorii emisiunii. Aceștia îi vor încuraja pe concurenți înainte ca aceștia să se arunce în apă de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri.

Paula Chirilă şi Romică Ţociu se vor asigura că atât participanții, cât și telespectatorii vor avea doza necesară de amuzament pe parcursul fiecărei ediții.

Filmările se desfășoară la Bazinul Olimpic de la Bacău. Claudia Tiu, Cătălin Cozma și Bogdan Ioniță sunt cei trei antrenori din cadrul emisiunii.