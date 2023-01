Maria Constantin a răbufnit după ce a fost criticată că are tarifele prea mari pentru evenimente: “Este un preț rezonabil”

Maria Constantin a reacționat după ce a fost criticată pentru tarifele pe care le cere la evenimente. Cântăreața spune că prețurile sunt rezonabile și diferă în funcție de mai multe aspecte.

Ce a spus Maria Constantin după ce a fost criticată că ar avea tarifele prea mari la evenimente

În spațiul public au apărut informații despre tarifele pe care vedeta le are la evenimente.

Internauții au fost de acord cu faptul că tarifele sunt corecte, însă unii au criticat-o pe cântăreață, căreia i-au reproșat că prețurile sunt mult prea mari, mai ales având în vedere contextul economic din țara noastră.

a răbufnit după criticile primite. Maria Constantin are foarte multe concerte în plan, iar prețul unui eveniment depinde de mai multe lucruri, cum ar fi locația și mărimea acestuia.

Solista spune că astfel de comentarii au existat mereu și că fiecare persoană este liberă să aleagă dacă o cheamă sau nu să-i cânte la nuntă.

“Fiecare este liber să comenteze ce vrea. Tariful îl poate afla oricine pentru că mă pot suna personal.

Oricine poate să afle tariful, iar el este decis și în funcție de zona în care este evenimentul. Poate să fie diferit.”, a declarat Maria Constantin pentru .

Blondina este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară de la noi din țară, așa că prețurile sunt pe măsură. În plus, artista nu are același tarif pentru un eveniment care are loc departe de București cât are pentru unul din Capitală.

“Nu cred că sunt tarife atât de mari. Există tarife pentru fiecare buget, în funcție de eveniment.

Este clar că nu pot să cer aceeași bani dacă evenimentul este în București și este un eveniment restrâns, adică privat.

Eu nu am de ce să mă justific nimănui, acela este tariful meu și punct.”, a adăugat ea.

Ce spune artista despre prețurile altor colegi de breaslă

a mai spus că este și foarte căutată, iar tarifele sunt mai mari. În același timp, vedeta consideră că prețurile ei sunt rezonabile, în comparație cu cele ale altor interpreți.

“Plus de asta, eu am evenimente. Se pare că oamenii vor și așa, deci există cerință pe piață că dacă nu aș avea evenimente, atunci cu siguranță noi toți artiștii am lăsa un tarif mult mai jos.

Asta ne este meseria. Este un preț rezonabil, apropiat chiar de celelalte prețuri. Nu înțeleg unde ar fi problema lor.”, a încheiat Maria Constantin.

Pentru o singură oră de cântat, vedeta cere 1.500 de euro, potrivit . Dacă vrei ca artista să-ți cânte la nuntă toată noaptea, atunci trebuie să scoți din buzunar 8.000 de euro.