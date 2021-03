Maria Constantin, atac la Gabriela Cristea: “Este o femeie supraponderală și foarte rea”

Maria Constantin a fost prezentă în cadrul rubricii speciale din emisiunea lui Cătălin Măruță. Artista de muzică populară nu s-a sfiit nici să încerce din sosurile picante, nici să facă afirmații controversate despre anumite vedete de la noi.

Cântăreața Maria Constantin a acceptat competiția picantă de la PRO TV, unde a dezvăluit ce crede despre anumite persoane care au jucat un rol cheie în viața ei. Artista a recunoscut și că de curând a ajuns la medic pentru o intervenție neașteptată.

Solista a numit-o în mod direct pe Gabriela Cristea, în cadrul seriei de întrebări inedite la care a oferit răspunsuri total neașteptate. Atât Maria Constantin, cât și fosta prezentatoare a fost, în trecut, căsătorite cu omul de afaceri Marcel Toader, înainte ca acesta să înceteze din viață, și, deși nu s-au cunoscut personal, cântăreața de muzică populară a declarat despre Gabriela Cristea că este “o femeie rea”, care are probleme cu kilogramele în plus.

Maria Constantin, apariție la TV la o săptămână de când și-a mărit bustul

Vedeta a testat sosurile picante aflate în fața ei și a recunoscut și ce bărbați celebri i-au făcut până acum avansuri. Unul dintre aceștia a fost Cătălin Cazacu, prezent și el ca invitat în emisiunea La Măruță.

Mai apoi, vedeta a fost pusă să spună trei însușiri, caracterizări, defecte, ale unei colege din breaslă: “Mi-ar plăcea să ascult mai mult piesele ei. Aș vrea mai mult live, decât piese din studio. Plagiat. Chiar nu m-am gândit la treaba asta. Este puțin kitch la unele ținute. Mănânc că nu vreau să zic. Este o artistă de top, câți nu sunt acum pe trending. Mănânc picant de obicei să știi.”

“Doamna Maria Dragomiroiu a venit, a spus. Steliana Sima a spus și ea”, a completat și Cătălin Măruță, despre scandalul iscat de curând între Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu.

Discuția celor două vedete a continuat și în ceea ce privește artiștii de la noi care au curtat-o pe celebra blondină.

“Numește un bărbat din showbiz pe care îl admiri și l-ai lua azi de soț. Bineînțeles că are acasă o soție minunată și un copil”, a adăugat Cătălin Măruță.

“Ștefan Bănică Jr., îl admir din copilărie. Îmi place foarte mult, însă nu am ajuns niciodată la concertele lui.”, a spus Maria Constantin.

“Probleme de intonație, genul pe scandal. Nu știu ce face și ce defecte are. Mănânc, nu spun. Am văzut ce s-a întâmplat în ultimele zile.”, a continuat Maria Constantin, pe următoarea întrebare din cele șapte avute în fața ochilor, dar nu a dat alte detalii.

“Tu ne-ai trișat, le-ai văzut pe Maria Dragomiroiu, pe Steliana Sima, ele joacă corect. Unde ai crezut că vii când ai acceptat să vii la sosurile iuți? Tu nu ești asumată, dacă tot mănânci iute. (…) Numește 3 bărbați din showbiz care ți-au făcut avansuri”, i-a răspuns soțul Andrei, în spirit de glumă.

“Cătălin Cazacu, Dan Bittman și Valentin Zamfira. Să îți explic la ce mod. Am fost colegi și am aflat târziu că îi plăcea de mine. Iar cu oamenii ăștia m-am întâlnit la concerte. Îmi dădeau mesaje, îmi spuneau că sunt frumoasă. Orice bărbat dacă vede… îți dai seama”, a fost răspunsul uluitor dat de solistă.

Solista de 34 de ani a fost pusă și într-o situație pe care alte femei ar considera-o aproape imposibilă. După ce a recunoscut că i-au fost făcute avansuri și de către Cătălin Cazacu, din culise a putut fi observat și Robert, actualul iubit al acesteia.

“Numește 3 defecte ale Gabrielei Cristea”

Maria Constantin a vorbit și despre Gabriela Cristea, cu care a avut de împărțit inima lui Marcel Toader, la un moment dat.

” Ea a devenit a cincea soție. Eu am fost a șasea. Deja și-a dat lumea seama despre cine este vorba. Are probleme cu greutatea din câte am văzut. Nu am văzut-o personal, nu o cunosc. Se spune că este o femeie foarte rea. E supraponderală. Fostul soț mi-a spus că este rea, din păcate el nu mai este. Am văzut niște filmări recente, am văzut că s-a îngrășat, nu este de judecat, are doi copii deja”, a fost schimbul uluitor de replici dintre Maria Constantin și Măruță.

Artista de muzică populară a dezvăluit, în cadrul ediției de miercuri, a emisiunii moderată de Cătălin Măruță, și faptul că a suferit o intervenție de mărire a bustului.

“Astăzi se împlinește o săptămână de când m-am operat. Ia-mă ușor Măruță! Sunt în covalescență, dar nici chiar așa. Am un corset pe mine”, a spus Maria Constantin, în direct.