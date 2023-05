Maria Constantin, cheltuieli uriașe cu nunta: „Soţul mi-a dat mână liberă”! Vedete ”fără număr”, pe scenă

Maria Constantin numără zilele până când va deveni oficial soţia bărbatului pe care îl iubeşte. Şi deşi pentru cântăreaţă e a treia oară când face , aşteaptă cu aceeaşi nerăbdare ziua în care ea şi Robert îşi vor uni destinele, spune ea, de data aceasta, pentru totdeauna. E convinsă că a treia oară e cu noroc, iar mariajul ce îi bate la uşă, va fi cum se spune în poveşti, până la adânci bătrâneţi.

Maria Constantin vrea ceremonie religioasă fără invitaţi. Doar mirii şi naşii vor participa la slujba de la biserică

Maria Constantin nu se uită la bani atunci când vine vorba de organizarea nunţii visurilor. A primit, spune ea, mână liberă de la viitorul soţ şi chiar dacă va face o gaură considerabilă în bugetul familiei, are de gând să-şi satisfacă orice plăcere.

Cei doi viitori miri pregătesc o care se anunţă a fi nunta verii. Şi pentru că evenimentul va avea loc într-o zi de post, Maria Constantin a ales ca atât cununia civilă, cât şi ceremonia religioasă să aibă loc înainte cu câteva zile, fără invitaţi, fără fotografi. Doar mirii şi naşii vor fi prezenţi.

Cântăreaţa dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK cum va arăta rochia de mireasă, cu ce preparate se vor delecta invitaţii, dar şi ce artişti celebri îi vor ţine toată noaptea pe ringul de dans.

Ba mai mult, face şi un anunţ, nu vrea să fie furată! Şi asta nu pentru că ar avea un soţ gelos, ci pentru că nu vrea să rateze nicio secundă din petrecerea care se anunţă a fi una de neuitat.

„În principiu suntem cu toate la punct, nu am de ce să fiu nici nervoasă, nici emoţionată”

Maria, spune-mi te rog, ce fel de viitoare mireasă eşti, emoţionată, nerăbdătoare, genul bridezilla poate?

– Cred că niciuna dintre aceste variante pentru că am pus cam toate detaliile la punct. Ne-am organizat cred că de prin februarie, atunci când am stabilit data şi restaurantul. Am stabilit cu muzica, rochia de mireasă este aproape gata, pantofii mi i-am cumpărat.

Săptămâna aceasta trebuie să mergem la Adina Buzatu pentru costumul lui Robert. În principiu suntem cu toate la punct, nu am de ce să fiu nici nervoasă, nici emoţionată. Aşteptăm cu drag evenimentul. Nu suntem nici emoţionati, nici stresaţi pe tema aceasta. Noi am gândit-o mai mult ca şi o petrecere, nu neapărat o nuntă.

Maria Constantin face nunta în locaţia lui Gabi Bădălău: „Întreaga nuntă a fost stabilită în funcţie de disponibilitatea acestei locaţii”

Va fi white party pentru toată lumea. Toate detaliile sunt puse la punct, mai rămâne să aranjăm mesele cu o lună înainte, să primim toate confirmările şi cam asta este, aşteptăm cu drag petrecerea. Va fi în aer liber la Monato, locaţia lui Gabi Bădălău. Este o locaţie superbă, eu mi-am dorit foarte mult să facem acolo pentru că îmi doream ca nunta să fie în aer liber.

Şi atunci, a fost singura locaţie care permite acest lucru şi care are şi un peisaj frumos. Totul e aranjat foarte frumos acolo, este plin de plante. Cumva, întreaga nuntă a fost stabilită în funcţie de disponibilitatea acestei locaţii, de aceea va fi într-o zi de vineri, în postul Sfintei Mării.

Maria Constantin, ceremonie religioasă fără invitaţi: „Vom merge doar noi şi cu naşii la starea civilă, iar mai apoi la biserică”

Doar că noi vom face atunci strict petrecerea, fiind singura zi disponibilă. Este şi perioada în care surorile noastre care stau în Italia, ar putea să vină, fiind perioadă de concedii. Am încercat să facem în aşa fel încât să vină toată lumea. De aceea am pus nunta vinerea, într-o zi de post. Cununia civilă şi cununia religioasă nu vor avea loc atunci. Atunci vom face doar petrecerea. Cununiile le vom face clar înainte, nu ştiu exact cu cât timp, nici nu ne-am organizat pe tema asta.

Nu vom face petrecere, nu vom face nimic. Vom merge doar noi şi cu naşii la starea civilă, iar mai apoi la biserică. Nici măcar nu voi chema fotografi sau cameramani. De obicei filmările astea nu consider că sunt atât de importante, tot timpul treci peste ele atunci când te uiţi la filmări şi nu are sens. Nu îmi doresc neapărat să am amintiri de acolo. Le vom face singuri, împreună cu naşii şi cam atât.

Aşa nu va fi nici obositor pentru noi pentru că nu vom fi nevoiţi să ne trezim atât de dimineaţă. Plus de asta, noi avem şi foarte mulţi invitaţi din afara Bucureştiului şi atunci ar fi trebuit să-i chemăm pe toţi, să colindăm prin tot Bucureştiul şi chiar nu avea sens. Varianta asta ni s-a părut cea mai bună.

Maria Constantin şi-a ales rochia de mireasă înaintea mirelui

Povesteşte-mi un pic despre rochie, este rochia visurilor?

– Da, este clar rochia visurilor mele. Este rochia pe care am gândit-o cu foarte mult timp înainte, chiar şi până să îl întâlnesc pe Robert. De când mi-am imaginat acest model, am ştiut clar că aşa va arăta rochia mea de mireasă dacă voi mai avea ocazia să mă căsătoresc vreodată. Este o rochie simplă, cu dantelă chantilly, o rochie foarte finuţă, dar şi foarte uşoară, ceea ce va fi şi foarte uşor de purtat.

Niciun preţ nu este prea mare pentru rochia visurilor: „O să coste ceva pentru că este accesorizată cu multe pietre preţioase”

Dar în acelaşi timp şi foare preţioasă din câte am auzit, nu?

– Da, nu ştiu exact costul pentru că nu este finisată total, dar o să coste ceva. Tocmai din acest motiv nu este gata încă, pentru că este accesorizată cu multe pietre preţioase care urmează să fie aplicate. Important e că mi-am dorit mult această rochie şi chiar nu contează cât va costa. Este făcută la comandă de Florin Burescu, prietenul meu.

Am luat în calcul că în august va fi şi foarte cald, pentru că iniţial mă îndreptasem către un alt model, dar modelul nu era potrivit pentru o zi toridă de vară. Umbră nu ştiu cât va fi acolo, şi-atunci ştiam că îmi trebuie un model uşor. Voi avea o singură rochie, nu am de ce să pierd timpul să mă mai schimb, să ratez astfel nişte momente frumoase de la petrecerea mea.

La voi se păstrează obiceiul conform căruia soţul trebuie să cumpere rochia de mireasă?

– Noi deja suntem cu banii la comun, suntem o familie. Facem evenimentul doar ca să marcăm momentul. Dar oricum este bugetul familiei şi nu am superstiţii de genul acesta. Ba din contră, Robert chiar a văzut rochia, m-a văzut îmbrăcată la o probă.

Maria Constantin vrea cu orice preţ să intre în rochia de mireasă: „La mine nu funcţionează decât înfometarea”

Ştiu că foarte multe mirese se înfometează înainte de nuntă pentru ca nu cumva să nu mai încapă în rochia de mireasă. Cum stai la capitolul acesta?

– Eu mă înfometez de o viaţă, nu doar acum (n.red., râde). Nu sunt genul care să mănânce la discreţie şi să nu se îngraşe, ba din contră. Sunt genul de om care se îngraşă imediat. Eu de obicei am mare grijă, când văd că am pus puţin pe mine, fac foamea direct. Cam aşa funcţionez eu. Am încercat fel şi fel de diete, dar la mine nu funcţionează decât înfometarea. Asta fac de-o viaţă, aşa că nu mă stresez pe tema asta. Ştiu ce trebuie să fac şi nu las niciodată să mă depăşească situaţia.

V-aţi înţeles cu totul în ceea ce priveşte organizarea nunţii sau au mai fost şi momente în care tu îţi doreai ceva şi el altceva?

– Nu, nu am avut contraziceri de genul pentru că soţul meu mi-a dat mână liberă să fac absolut tot ce îmi doresc. Bineînţeles ne-am sfătuit înainte, dar a zis că pentru el este un pic obositor şi stresant şi-atunci responsabilitatea a fost în mare parte a mea. Mă ajută la ceea ce ţine de el, discutăm pe orice temă, dar încerc să nu-l încarc foarte mult cu lucrurile astea.

Maria Constantin, o mireasă atipică: „Am cerut ca toată lumea să vină îmbrăcată în alb”

Dansul mirilor va fi cu coregrafie, cum aţi gândit momentul?

– Nu va exista dansul mirilor. Va fi un moment în care va intra Adrian Minune, va cânta şi o să-l rog pe el să invite toată lumea la dans. Nu vrem să dansăm doar noi. Nu îmi doresc să fiu atât de mult în centrul atenţiei. Tocmai de asta am şi cerut ca toată lumea să vină îmbrăcată în alb. Nu sunt genul de mireasă care să nu-şi dorească ca ceilalţi invitaţi să poarte haine albe, ba dimpotrivă.

Vreau să ne simţim ca la o petrecere, nu ca la o nuntă. Inclusiv costumul lui Robert va fi unul alb, un pic spre casual, nu foarte elegant. Nu mi-am dorit să mergem acolo şi să stăm drepţi. De aceea si rochia mea e spre stilul mai boem, să zicem. Nu mi-am dorit eleganţa aia supremă, nici nu este cazul, fiind şi o petrecere afară.

Ce artişti celebri vor întreţine atmosfera la nunta Mariei Constantin: Adrian Minune, Connect-R, Luis Gabriel, Emilia Ghinescu

Pe lângă Adrian Minune, vor mai fi şi alte nume cunoscute de artişti care vor întreţine atmosfera?

– Da, vor mai fi prietenele mele, Marcela Fota, Emilia Ghinescu. Va fi şi Luis Gabriel, posibil şi Connect-R, încă suntem în discuţii. Trebuie să mă ocup deja de program, să vedem cum îi aranjăm pe toţi. Va mai fi un coleg de-al meu, Marian Medregoniu, Cristi Dules. Prima dată, până vor veni invitaţii, voi avea un cvartet, mai apoi dj pe prietenul meu Dj Stone. Până dimineaţa vom avea cu siguranţă muzică bună.

Veţi respecta tradiţiile clasice?

– Nu, nu vom face cu tradiţii sau obiceiuri. Tocmai de asta, cum ţi-am spus, am gândit-o ca o petrecere. Nu-mi doresc lucrurile astea, pentru că asta ar însemna să te trezeşti mult mai dimineaţă, să le faci pe toate, nu e neapărat necesar. Ne dorim ca petrecerea să fie nu reuşită, ci foarte reuşită şi cam atât.

Maria Constantin nu se va lăsa furată la nunta sa

Te vei lăsa furată?

– Nu, clar nu! Dar nu cred că va fi cazul pentru că toată lumea va fi atrasă de muzică, de tot ce se va întâmpla la nunta noastră şi chiar va fi foarte frumos. Nici nu-mi doresc să fie vreun moment de răgaz, în care lumea să-şi tragă sufletul, cred că toată lumea va fi pe mese până dimineaţa. Mai ales că avem şi naşii care şi ei sunt puşi pe distracţie. Cu naşii chiar avem o relaţie specială.

Ne cunoaştem cu Rustem şi cu Kristiyana chiar din momentul în care eu m-am cunoscut cu Robert. Cumva, au fost alături de noi cu foarte multe lucruri. De aceea se spune că naşii trebuie să fie aleşi pe sprânceană, oameni cu care să ne înţelegem, cu care să plecăm în vacanţe.

Meniu de fiţe la nunta Mariei Constantin! Fără sărmăluţe cu mămăligă

Cum va arăta meniul?

– Clar nu va fi un meniu de post chiar dacă nunta va fi în postul Sfintei Mării. Nu cred că printre invitaţii noştri sunt persoane care ţin post, pentru că nu vorbim de postul Paştelui sau de postul Crăciunului. O să fie un meniu spre stilul acela italienesc cu absolut tot ceea ce înseamnă parmezan, toate brânzeturile respective, cu prosciuto. După care va urma peştele, iar mai apoi un moment de live cooking în care un chef va găti în faţa noastră. Fiecare se duce şi se serveşte cu tot ce doreşte.

Şi cum orice nuntă se termină cu momentul tortului, spune-mi te rog dacă l-aţi ales, câte etaje va avea?

– Eu o să merg pe altă variantă, nu neapărat un tort foarte mare, cu multe etaje. Va fi un tort mic pe care noi îl vom tăia, după care, fiecare invitat va primi câte un mic tortuleţ la masă. Am ales varianta asta pentru că mi se pare mult mai ok şi mult mai estetic, decât să tăiem dintr-un mare tort cu un milion de etaje. Este o variantă mult mai estetică cum spuneam.

Mariaj cu repetiţie pentru Maria Constantin: „Eu sunt la al treilea mariaj, soţul meu este la al doilea şi vrem să trecem mai repede peste etapele astea”

Spuneai că la ceremonia religioasă veţi fi doar voi şi naşii. Ţi-ar fi plăcut ca tatăl tău să fie cel care te conduce la altar?

– Cu siguranţă! Dar tocmai din acest motiv, ca să nu ne mai amintim de lucruri triste, preferăm să mergem doar noi cu naşii. Eu sunt la al treilea mariaj, soţul meu este la al doilea şi atunci cumva, vrem să trecem mai repede peste etapele astea.

E ceva ce ai învăţat din căsniciile anterioare care crezi că te va ajuta în acest mariaj?

– Nu neapărat! Cumva relaţiile în care am fost, au fost relaţiile nepotrivite. Eu sunt acelaşi om, nu m-am schimbat. Cu Robert am o relaţie de peste trei ani, o relaţie în care totul merge ca pe roate. Mi-am dat seama că el este, într-adevăr, omul lângă care o să îmbătrânesc.

„Ăsta este secretul pentru ca o relaţie să funcţioneze”

Ce îţi dă încrederea că de data aceasta va fi diferit şi că el este alesul?

– În primul rând încrederea pe care o avem unul în celălalt. Încrederea şi iubirea, care chiar dacă cu trecerea timpului se mai diminuează, rămâne respectul. Cred că ăsta este secretul pentru ca o relaţie să funcţioneze.

Maria Constantin şi viitorul soţ, tot timpul împreună: „Nu există la noi să ne plictisim unul de celălalt”

Este Robert un viitor soţ gelos?

– Nu, adică este, dar în măsura potrivită. Niciodată nu s-a întâmplat să avem discuţii pe o temă de genul. Ba din contră, ştie că nu am absolut nimic de ascuns. Mie nu îmi place să stau cu telefonul în mână şi îl las pe el să răspundă şi pentru evenimente şi pentru tot. Noi neavând nimic de ascuns, ne spunem absolut tot şi atunci nici nu sunt motive de gelozie. Nu prea îi dau motive de gelozie. Mai ales că noi suntem mai tot timpul împreună.

Pe noi ne-a ajutat lucrul acesta, ca să ne închege şi mai bine. Eu tot timpul merg cu el la evenimentele prin ţară pentru că afacerea lui îi permite să lucreze de la distanţă. Lucrul acesta ne-a ajutat mult ca relaţia noastră să funcţioneze. Aşa există şi încredere, nu avem discuţii pe tema asta pentru că mereu suntem împreună. Nu există la noi să ne plictisim unul de celălalt, ba din contră, parcă cu fiecare zi, avem mai multe să ne spunem.

Maria Constantin amână luna de miere pentru iarna viitoare

Veţi avea timp pentru luna de miere?

– Dacă alţi miri pleacă în luna de miere imediat după eveniment, la noi nu este posibil acest lucru. Noi avem contracte de respectat şi nu o să putem pleca atunci. Şi pentru că eu iubesc căldura şi soarele, prefer să plecăm în ianuarie, februarie, când lucrurile se liniştesc şi nu mai sunt evenimente. Atunci o să putem sta degajaţi, relaxaţi şi să ne bucurăm de soare când la noi este frig. Plus de asta, să nici nu sune telefonul continuu, atunci e perioada cea mai liniştită pentru noi, artiştii.

Preferăm să plecăm după ce ne onorăm toate contractele pe anul acesta, decât să fim stresaţi sau condiţionaţi de timp. Atunci vom sta cu siguranţă două săptămâni, eu îmi doresc chiar trei sau o lună de zile. Să plecăm undeva la căldură şi să profităm. Cel mai probabil vor merge şi naşii cu noi.

Este ceva peste care nu ai putea trece într-o căsnicie, oricât de mult ai iubi omul de lângă tine?

– Da, minciuna, atât! Nu suport să fiu minţită.

Ce îi umbreşte fericirea Mariei Constantin: „Nu sper foarte mult la lucrul acesta”

Vă doriţi copii?

– Da, cum o vrea Dumnezeu. Noi ne dorim, dar eu şi prima dată am avut probleme şi atunci nu sper foarte mult la lucrul acesta. Tot ce pot să spun e că amândoi ne mai dorim copii.