Maria Constantin, despre conflictul cu Gabriela Cristea. Ce a găsit artista în casa lui Marcel Toader, pe vremea când erau căsătoriți: “Erau câteva lucruri de-ale ei”

Maria Constantin a vorbit despre conflictul cu Gabriela Cristea și a clarificat lucrurile în legătură cu această situație. Ambele femei , care s-a stins din viață în 2019.

Solista de muzică populară nu o cunoaște personal pe prezentatoarea de la Antena Stars. Anul trecut, invitată la o emisiune, artista a spus câteva lucruri negative la adresa Gabrielei Cristea.

Interpreta a ținut să explice cum stau, de fapt, lucrurile între cele două.

Maria Constantin, adevărul despre conflictul cu Gabriela Cristea

Maria Constantin a declarat că niciodată nu a întâlnit-o în persoană pe Gabriela Cristea. La un moment dat, în cadrul unei emisiuni TV, artista a fost provocată să spună trei lucruri negative despre soția lui Tavi Clonda.

a răspuns la întrebare, dar a spus numai lucruri pe care le-a auzit la televizor, din moment ce niciodată nu a cunoscut-o personal pe Gabriela Cristea.

“Niciodată nu m-am întâlnit cu această doamnă.(…) Am fost chemată la o emisiune și era o chestie cu sosuri picante.

Și, la un moment dat, întrebarea era ‘Spune 3 lucruri negative despre Gabriela Cristea’. Am spus și eu ce am văzut în ultima perioadă pe la televizor, dar nu ce am auzit.

Ce am văzut eu și am sesizat, adică la modul că a început să se îngrașe un pic, că nu știu ce, dar nu a fost cu intenție, pentru că nu o cunosc și nu am ce spune despre ea.”, a declarat Maria Constantin în cadrul emisiunii “ ”, prezentată de Oana Radu pe canalul de YouTube theXclusive.

Interpreta de muzică populară a mai spus că, în perioada în care era căsătorită cu Marcel Toader și locuia la el acasă, a găsit niște lucruri care îi aparțineau Gabrielei Cristea.

Artista le-a păstrat și a explicat cum a putut locui cu aceste lucruri fără să existe vreo problemă. Maria Constantin consideră că lucrurile erau încheiate între ei, așa că lucrurile găsite în casă nu erau importante.

“Mai erau câteva lucruri de-ale ei în casă. Nu am vrut să le arunc pentru că nu mă deranjează. O dată ce o poveste este încheiată, e prea puțin important.

Ulterior, și eu am lăsat multe lucruri. De la ea a rămas o casetă de make-up și câteva creme.”, a mai declarat Maria Constantin.

De ce nu locuiește Maria Constantin cu copilul ei

are un băiețel în vârstă de 12 ani pe care îl iubește foarte mult, însă cei doi nu locuiesc împreună. Băiatul locuiește la tatăl lui, astfel că artista îl vede destul de rar.

Cântăreața a explicat de ce nu își aduce copilul la București, ca să locuiască împreună, dar și ce părere are acesta despre actualul ei iubit.

După ce s-a despărțit de tatăl copilului, Maria Constantin l-a luat cu ea, pentru că avea câteva proiecte la București, însă acesta era mult prea mic și plângea mereu. Tatăl lui a decis să-l țină la el acasă cât era artista în Capitală,.

La un moment dat, interpreta a mers din ce în ce mai des la București, așa că băiatul a rămas cu tatăl său, din moment ce ea este plecată destul de mult și vrea ca fiul ei să aibă o educație bună.

“Avea 3 ani și jumătate, nici nu puteam să îi explic că mami cu tati nu se mai înțeleg. Atunci, a venit tatăl lui, cu părinții lui și au zis că o să îl țină cât am eu treabă la București.

Ulterior, au început toate tamtamurile pe acolo și eu am fost nevoită să plec de la Târgu Jiu pentru că toată lumea avea ce avea cu mine.(…) A

cum, copilul își dorește să vină la mine, dar, momentan, consider că eu fiind mai mult plecată, nu vreau ca educația lui să fie pornită pe un drum greșit.(…) Codruț se înțelege ok cu iubitul meu. Îi place de el.”, a mai povestit vedeta.