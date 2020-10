Maria Constantin le desființează pe Vlăduța Lupău și Olguța Berbec: „Perioada asta va tria această masă mare de artiști în ghilimele”

Maria Constantin, celebra cântăreață de muzică populară, a vorbit deschis pentru FANATIK, într-un interviu de excepție, despre cum a evoluat cariera ei profesională în această perioadă de pandemie, în timpul restricțiilor, dar și ce planuri de viitor are pe plan muzical, dat fiind faptul că ne confruntăm cu o situație neplăcută la nivel global în contextul coronavirus.

Artista este de părere că în tot acest timp se vor vedea adevăratele valori ale României, iar cântăreții cu voce și talentați vor fi cu adevărat remarcați și ceruți de către oameni.

Deși multe i s-au reprogramat în jur de 60 de concerte pentru anul viitor, cântăreață de muzică populară scoate melodii pe bandă rulantă, mai ales că acum are și o colaborare înfloritoare cu Taraful Emil Poche.

Cum a fost perioada asta de pandemie pentru tine?

În perioada asta, deși este o perioadă grea pentru toată lumea, eu totuși am fost unul dintre fericiții artiști care au practicat meseria pe care o știu. Nu m-am apucat de uber, delivery, am făcut muzică, pentru că asta fac de la vârsta de 7 ani. Și pe pandemie tot muzică am făcut

Am predat copiilor muzică, am făcut muzică, pentru că sunt și profesor la Colegiul Național George Enescu din Capitală. Sunt profesor de canto clasic, profesor de canto-muzică ușoară și jazz.

Anul acesta îmi termin și facultatea, sunt în anul 4 la Conservator, îmi voi da licența, apoi voi merge pe master și doctorat, pe canto clasic și canto popular.

Am cântat vara aceasta la mare. Am cântat și la terase, dar am cântat. Nu am stat acasă. Am mai avut și câteva evenimente care nu mi s-au amânat de anul trecut și, totuși, mulțumesc lui Dumnezeu, mi-am practicat meseria.

Cum stai cu proiectele în ultima perioadă? Cum ai fost pe plan profesional în toată această perioadă de restricții?

Sunt tare fericită că am proiecte foarte noi și cu taraful Emil Poche cu care pregătesc foarte multe piese. Am lansat piesa Petrecerea fetelor, avem multe melodii în lucru pe care vrem să le lansăm. O să continuăm pentru că avem foarte multe piese în lucru, pentru că vreau să-mi educ oarecum publicul, pentru că vreau să-mi scot mai mult în evidență vocea.

Maria Constiantin: „Cred că pandemia va tria această masă mare de artiști. Sau mă rog, artiști în ghilimele”

Observ că în ultima perioadă am văzut că sunt artiști doar de Youtube și nu de evenimente. Adică se înregistrează în studio, vocea este prelucrată și ziua apar pe Youtube. Dar la evenimente nu este fix același lucru și tocmai de asta vreau să-mi educ puțin publicul și consider că perioada asta, deși ne-a fost greu tuturor, eu cred că va tria această masă mare de artiști. Sau mă rog, artiști în ghilimele, care s-au tot promovat în ultima perioadă și s-au tot perindat pe canalele de Youtube, ori pe la televiziuni, care n-au avut evenimente și care, până la urmă, noi trăim din evenimente.

La evenimente ne facem cea mai mare publicitate, că ne ajută și televiziunea și presa este partea a doua, dar cea mai mare publicitate o ai la evenimentele la care ești invitat. Dacă am făcut spectacol și omului i-a plăcut cum am cântat apoi mă recomandă și ne mai cheamă.

Ai avut proiecte care nu s-au materializat în pandemie?

Majoritatea evenimentelor s-au amânat pentru anul viitor, nunți, botezuri, spectacole, pe care le aveam programate în luna mai, în jur de 60 de spectacole anulate pentru la anul.

Ce părere ai despre muzica trap din România?

Eu știu că este un trend muzical, pentru că și fiul meu ascultă așa ceva, este un nou stil muzical, dar cred că putem mult mai mult și cred că este o problemă la noi în țară, pentru că nu există cultură muzicală, motiv pentru care ne pliem pe ceea ce este nu comercial, ci super comercial și ne place să ascultăm numai nume de firmă și cam atât. Dar cred că se poate mult mai mult, pentru că avem artiști în România, slavă Domnului, dar păcat că prea sunt așa de apreciați.

În ceea ce mă privește, pot cânta și operă, pentru că a fost și visul meu, însă un artist poate cânta orice gen muzical, mai ales dacă are și studii muzicale.

Dar cum mulți dintre așa zișii artiști din România nu prea au studii muzicale și nu cunosc un instrument sau nu cunosc teorie muzicală, tehnică vocală, nu cunosc niciunul dintre aceste elemente și n-au studii, fac facultăți, mă rog, cum se fac unele facultăți, atunci este destul de dificil să ne expunem un punct de vedere și să-i numim artiști în România.

Sunt artiști pe care tu îi apreciezi în România?

Da, sunt artiști pe care eu îi promovez, pe care îi consider brand-urile României. Sunt artiști precum Angela Gheorghiu, Aura Urziceanu, Maria Ciobanu, pentru mine ei înseamnă că ei sunt artiștii și brand-urile României.

Ce părere ai despre Vlăduța Lupău și Olguța Berbec?

Este o promovare agresivă pe paginile de socializare, dar, după cum spuneam, sunt cântăreți de Youtube, dar și cântăreți care fac spectacole la evenimente.

Pe ele le încadrezi în categoria artiștilor de Youtube?

Da, artiști de Youtube. Da. Păi, acolo sunt apreciați, nu? Asta încerc să explic. Chiar și înainte erau artiști care făceau spectacol pe scenă și oamenii stăteau pe scaune și aplaudau. Și erau artiști care făceau spectacol la nunți.

Sunt mai multe categorii de artiști. Sunt oameni care fac spectacole pe scenă, alții la evenimente, care să se descurce, să aibă un program mai diversificat. Dar sunt artiști de Youtube și sunt artiști care fac show la evenimente, la spectacole.

Maria Constantin este una dintre cele mai apreciate artiste din România

Celebra cântăreață este originară din Oltenia, unde s-a făcut remarcată pe plan muzical de la o vârstă fragedă, iar mai târziu a cântat în Ansamblul Doina Gorjului alături de tatăl ei, Ilie Constantin, și de fratele acestuia.

Tot în industria muzicală l-a cunoscut și pe primul soț, Ciprian Vasile Tapota, iar împreună au un băiat. În prezent, Maria Constantin este profesoară de canto la Colegiul George Enescu din Capitală.

În 2014, Maria Constantin a participat la Vocea României, unde a făcut parte din echipa lui Marius Moga, fiind numită Marilyn Monroe de România.