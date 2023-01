Maria Constantin, dezvăluiri despre ce se întâmplă, de fapt, în culisele Survivor România. Ce fac concurenții când nu sunt filmați

Cântăreața de muzică populară în vârstă de 35 de ani a făcut dezvăluiri despre ce se întâmplă, de fapt, în culisele reality show-ului de la Pro TV. Ce fac concurenții când nu sunt filmați și care este viața pe care o duc în junglă.

Maria Constantin, primele impresii după eliminarea de la Survivor România 2023. Ce nu se vede pe micile ecrane

Maria Constantin a după numai o săptămână, dar cu toate acestea și-a făcut câteva impresii. Vedeta a discutat despre igiena din tabără și condițiile în care trăiesc participanții.

Fosta Faimoasă de la Pro TV nu a avut probleme și s-a obișnuit cu lipsa hranei și dormitul sub cerul liber, fiind dezamăgită că a plecat acasă atât de repede. În plus, artista recunoaște că începuse să-i placă cocosul.

„Ce schimbat?! Te schimbi acolo, în spate, de față cu toți. Lumea se întoarce cu spatele. Nevoile ți le faci în junglă, te duci mai încolo. E adevărat că se întâmpla să mai dai nas în nas cu câte unul în drum spre «toaletă».

Toată lumea și-a închipuit că eu am destulă susținere, că sunt cunoscută și că voi lua destule voturi ca să mă salvez. Noi toți eram siguri că iese Gheboasă nu eu! M-am înțeles bine cu toți colegii!

Eu sunt crescută la țară, știu să aprind focul. Tocmai de asta, am vrut să-mi ajut echipa, am aprins focul dintr-o scânteie. E foarte greu.

Nu cred că se mai vede urma, dar am făcut o bășică pe deget de cât am dat să aprind focul. Nu m-am accidentat, sunt ok. Asta era teama mea înainte de plecare”, a declarat Maria Constantin pe .

Maria Constantin, despre colegii de la Survivor România

Maria Constantin a subliniat că nu este supărată pe Ionuț Iftimoaie pentru că a nominalizat-o pentru ieșirea din competiție, în ciuda faptului că își dorea foarte mult să rămână și să evolueze. Din păcate, oamenii au votat-o pentru că nu a adus niciun punct echipei sale.

Fosta de la Survivor România 2023 are aprecieri pentru Ștefi cu care s-a înțeles foarte bine, dar și cu Bianca, Jorge și Sebi despre care a precizat că este băiat foarte matur pentru vârsta pe care o are.