Maria Constantin, fina lui Silviu Prigoană, regret uriaș după moartea afaceristului: „Încerca să evite subiectul ăsta”

Maria Constantin, fina lui Silviu Prigoană, a vorbit despre moartea afaceristului, mărturisind că nu îi vine să creadă că nașul ei nu mai este în viață.

Maria Constantin, fina lui Silviu Prigoană, greu de convins că nașul ei a murit. N-a crezut știrea de la televizor

Maria Constantin și fostul ei soț, Marcel Toader, au fost nășiți de antreprenorul Silviu Prigoană, care a murit subit, aflat marți, 12 noiembrie 2024, într-un restaurant din Bran. Fina omului de afaceri care a înființat televiziunea de știri Realitatea TV și , printre altele, îl va ține minte toată viața pe Prigoană ca pe un om jovial, mereu optimist și plin de sfaturi bune pentru oricine le solicita.

ADVERTISEMENT

Maria Constantin a aflat, ca toată țara, că Silviu Prigoană a încetat din viață de la televizor. Soțul ei a trezit-o din somn, căci se odihnea după evenimentele muzicale pe care le-a avut, însă Mariei nu i-a venit să creadă ce dădeau pe micile ecrane posturile de știri.

a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că a sunat repede în stânga și în dreapta pentru a se convinge de una singură că Silviu Prigoană a murit, sperând până în ultima secundă că e vorba de un fake news.

ADVERTISEMENT

„Încep prin a spune ”Dumnezeu să-l aibă în pază!”. Sincere condoleanțe întregii familii! Vorbesc în calitate de fină a lui Silviu Prigoană. N-aș putea spune în câte rânduri aș putea să povestesc despre Silviu Prigoană. A fost cel mai plin om de viață. Îi plăceau foarte mult petrecerile. A fost ca un șoc pentru mine astăzi, când am aflat. Soțul meu m-a trezit.

Dormeam și mi-a spus că, uite, ce se întâmplă. Am văzut știrea la televizor și n-am crezut că e adevărat. Am pus mâna pe telefon și am început să sun. Nici nu știu, nu-mi găsesc cuvintele. Nu cred că era momentul, îmi pare sincer rău. Așa cum spunea nașul meu, viața este imprevizbilă”, a reacționat Maria Constantin, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Dacă se deschidea subiectul, încerca să evite subiectul ăsta. Silviu Prigoană a fost, într-adevăr, un părinte spiritual pentru mine”

Maria a mai spus, cu regret în glas, că nu a vorbit de curând cu nașul ei, Silviu Prigoană. De când și-a deschis afacerea de la Curtea de Argeș, Maria a fost mai mult în afara Bucureștiului, așa că s-a văzut ceva mai rar cu Prigoană. Totodată, Maria ne-a mai zis că Prigoană nu s-a plâns niciodată de nimic, nici măcar de problemele de sănătate.

„Nu, nu am vorbit de curând cu el. De când mi-am deschis pensiunea la Curtea de Argeș am fost mai mult plecată din București și n-am avut cum să ne intersectăm. Plus că eram plecată și cu evenimentele. Nici nu știu ce să-ți spun. Îmi amintesc multe momente în care se făceau atâtea petreceri în casă la el, de câte ori am gătit. Îi plăcea să își cheme toți prietenii, întreaga familie, era atât de fericit și era un om atât de plin de viață.

ADVERTISEMENT

Nici nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat, pentru că rareori vorbea despre problemele lui, mă rog, de zi cu zi sau de problemele de sănătate. Dacă se deschidea subiectul, încerca să evite subiectul ăsta. Silviu Prigoană a fost, într-adevăr, un părinte spiritual pentru mine. Pe toată lumea sfătuia cu cele mai bune sfaturi posibile. Dumnezeu să-l odihnească!”, a completat Maria Constantin, pentru FANATIK.