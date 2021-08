Maria Constantin, gata de nuntă. Solista de muzică populară e pregătită să fie din nou mireasă

Frumoasa blondină este gata să îmbrace , având foarte mare încredere în iubitul ei, care-i oferă tot sprijinul și suportul moral de care are nevoie.

ADVERTISEMENT

Maria Constantin este foarte fericită alături de Robert Stoica, iubitul cu trei ani mai tânăr. Cei doi locuiesc deja împreună de peste un an, povestea lor de dragoste fiind una solidă.

Maria Constantin, din nou mireasă. Vedeta a vorbit și despre copii

Cântăreața de muzică populară nu exclude posibilitatea să devină doamna Stoica în viitorul apropiat, știind deja cum vrea să arate evenimentul, mic și foarte discret, doar cu oamenii dragi.

ADVERTISEMENT

„Mi-am găsit omul în care să mă sprijin, să mă iubească așa cum sunt eu și să mă înțeleagă. Asta e cel mai important. Da, îți dai seama că o să urmeze și acest pas (nr. nunta).

Nu ne-am gândit acum la chestia asta. Cu siguranță, dacă voi face o nuntă, când o voi face, dar oricum am înțeles că nu actul acela te ține și nu te va face mai fericit.

ADVERTISEMENT

Va fi un eveniment mic și foarte discret”, a spus Maria Constantin în cadrul unei emisiuni TV, notează .

Solista a mai fost căsătorită în trecut, de aceea nu se grăbește să facă prea curând marele pas. Asta și pentru că are foarte multe proiecte în desfășurare și organizarea unei nunți cere și foarte mult timp.

ADVERTISEMENT

Interpreta de muzică populară va ajunge la un moment dat la altar, mărturisind sincer și ce planuri are legat de venirea pe lume a unui copil. are un băiat dintr-o relație anterioară.

„Important este că am copilul mare și sănătos, e foarte fericit că are mama doar un băiat. Nu am discutat cu el despre asta (nr. dacă-și dorește un frățior sau o surioară).

ADVERTISEMENT

Nu știu dacă și-ar dori, nici noi nu ne-am gândit momentan la asta. Vedem, ce o vrea Dumnezeu”, a completat Maria Constantin.

Cine este iubitul Mariei Constantin și cu ce se ocupă

Solista și actualul iubit sunt nedespărțiți de când drumurile li s-au întâlnit. Vedeta și Robert Stoica apar mereu împreună la evenimente mondene sau în emisiuni TV, semn că se iubesc foarte mult.

ADVERTISEMENT

Tânărul nu face parte din showbiz-ul românesc, ci este axat pe afaceri imobiliare. În plus, iubitul Mariei Constantin are o pensiune în județul Argeș.