Ce s-a întâmplat cu Maria Constantin după divorțul de Marcel Toader. Artista a spus totul abia acum: „Sunt niște răni”

Maria Constantin a fost întrebată de Roxana Nemeș în podcastul pe care aceasta îl are pe Youtube dacă mai ține legătura cu Maximilian, fiul lui Marcel Toader.

Cântăreața de muzică populară a fost destul de deranjată de întrebare și nu a vrut să intre prea mult în acest subiect, nedorindu-și să dezgroape morții.

Cu toate acestea, a lăsat să se înțeleagă multe lucruri, iar de unele cuvinte nu s-a ferit deloc.

ADVERTISEMENT

Maria Constantin, rănită după divorțul de Marcel Toader

„Sunt niște răni acolo. Mie tot ce nu mi-a plăcut, am încercat să dau delete. După ce m-am despărțit, am plecat de la Târgu Jiu la București. Nu aveam pe nimeni, pe absolut nimeni. Am și riscat foarte mult.

Puteam să plec și să o iau pe o cale greșită. Ajunsesem la un nivel în care consideram că nu mi se mai poate întâmpla nimic mai rău, pentru că nu aveam nimic”, a povestit Maria Constantin pe .

ADVERTISEMENT

Maria a spus că nu a regretat nicio căsnicie, chiar dacă a avut mult de suferit. Blondina spune că a fost atrasă într-un joc mediatic, în care era pronunțat mereu numele ei și nu în modul cel mai frumos.

„O să vină momentul când o să vorbesc”

„Indiferent de ce supărări a existat în acea căsnicie, nu e frumos să vorbim, pentru că el nu este printre noi, le țin pentru mine. O să vină momentul când o să vorbesc despre lucrurile astea.

ADVERTISEMENT

Sunt lucruri prea urâte care pe mine m-au marcat. Ce pot spune este că m-a durut extrem de tare fiindcă puteam fi doi oameni civilizați. Puteam fi doi oameni maturi, mai ales el.

Puteam încheia o relație frumoasă. Asta mi s-a părut cel mai urât. Toate lucrurile negative m-au făcut să șterg cu buretele și lucrurile frumoase”, a povestit Maria Constantin.

ADVERTISEMENT

a spus că a reușit să depășească toate scandalurile în care a fost implicată compunând muzică. Artista a mărturisit că momentele dificile prin care a trecut, în care a fost arătată cu degetul, au fost și cele care i-au dat cea mai mare putere și au ajutat-o pe partea de creativitate.

„Tot ce am simțit, am așternut pe hârtie, pentru că nu puteam să spun”, a declarat Maria Constantin în fața Roxanei Nemeș.