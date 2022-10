Maria Constantin, mărturie în lacrimi despre cea mai dificilă perioadă: ”E cumplit și frustrant”

Interpreta de muzică populară a făcut o mărturie despre cea mai dificilă perioadă. Fosta concurentă a show-ului Splash! Vedete la apă recunoaște că nu i-a fost deloc ușor să depășească acele momente.

Maria Constantin, dezvăluiri despre cea mai grea perioadă din viață. Ce a povestit blondina

Maria Constantin consideră că prin care a trecut până la 35 de ani a fost să renunțe la fiul său. Băiatul a rămas să locuiască alături de figura paternă, în casa în care a venit pe lume, deși vedetei nu i-a fost ușor.

În momentul divorțului artista și fostul partener de viață au pornit un adevărat război. Fiul blondinei era obișnuit cu viața de la țară și nu a reușit să se acomodeze la oraș, atunci când mama sa l-a luat o vreme sub aripa protectoare.

„Eu trebuia să merg să fac bani cumva, că nu aveam o situație financiară foarte bună în acel moment, chiar dacă eram angajată la un asamblu de renume. Vă spun sincer că era salariul minim pe economie.

Nu aș fi putut să supraviețuiesc doar din acel salariu. M-am gândit la binele copilului, unde îi este cel mai bine, atunci am căzut de acord că va rămâne copilul în casa părinților lui și alături detată.

Eu știu că este cel mai cumplit lucru să nu stai lângă copilul tău și să te bucuri când îl vezi cum crește în fiecare zi, când mai spune ceva nou, să îl vezi când râde. Da, e cumplit și frustrant.

Au fost momente în care nu mai voiam să mă trezesc, a fost o perioadă super grea, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut peste.

Eu nu am avut norocul ăsta, să am o viață liniștită, să mă căsătoresc, să am un copil și să trăim până la adânci bătrâneți cei mai fericiți”, a mărturisit Maria Constantin, în cadrul emisiunii Teo Show, de la .

Maria Constantin, despre relația cu fiul său

Codruț este rodul iubirii dintre cântăreață și Ciprian Tapota Lătărețu. Copilul are acum 13 ani și are o relație foarte bună cu mama sa, Maria Constantin, care îl vizitează de fiecare dată când are timp liber între evenimente.

Mai mult decât atât, băiatul pare să i semene foarte mult celei care i-a dat viață. În plus, artista publică foarte des imagini cu fiul său de care este tare mândră.