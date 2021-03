Maria Constantin, planuri de nuntă în pandemie? “E bărbatul vieții mele”

E oficial, Maria Constantin iubește din nou și ar putea face pasul cel mare alături de noua ei cucerire amoroasă. Vedeta de muzică populară l-a prezentat pe iubitul ei din prezent, fiind vorba despre un tânăr pe nume Robert.

Maria Constantin este îndrăgostită până peste cap, iar acest detaliu a fost observat și în dimineața de marți, când artista a fost prezentă în cadrul emisiunii Vorbește Lumea. Alături de ea, la PRO TV, a venit și Robert, cel care a reușit să o facă să se gândească din nou și la planuri de nuntă.

Solista de 34 de ani a avut doar cuvinte de laudă pentru cel cu care formează un cuplu și a susținut că de când sunt împreună, ea și Robert nu s-au certat niciodată.

Maria Constantin, planuri uriașe alături de noul ei iubit. E oficial că iubește din nou

Mai mult, într-o discuție cât se poate de sinceră cu Lora, cântăreața a mai susținut că noul iubit este bărbatul vieții sale. Auzind toate acestea, prezentatoarea de la Vorbește Lumea a fost foarte uimită. Colega lui Cove a întrebat-o și dacă bijuteria observată pe inelarul blondinei a fost un dar de la Robert, crezând inițial că aceasta a și primit inelul de logodnă.

Maria Constantin nu a confirmat acest detaliu, dar nu a exclus anumite planuri de nuntă, pe viitor. Totodată, solista a fost prezentă cu câteva zile în urmă în rubrica specială din emisiunea lui Cătălin Măruță, în care a testat sosuri picante.

Atunci, camerele de filmat au fost îndreptate și spre Robert, care o însoțise pe aceasta la filmări. În mod neașteptat, publicul a făcut cunoștință încă din acele momente cu noua cucerire a cunoscutei interprete populare.

“A fost o conjunctură mai așa, din cauza colegului vostru Cătălin Măruță. A pus camera pe el, și toată lumea a insistat haide, haide. Locuim de un an de zile împreună, câteva luni mai întâi au fost așa de cunoaștere. Eu am făcut primul pas, a fost dragoste la prima vedere. L-am văzut, mi-a picat cu tronc din prima secundă. El era puțin mai emotiv așa, dar am avut eu inițiativa.

Mi-a oferit liniștea de care aveam nevoie și pe care mi-o doream de foarte mult timp. Totul a venit de la sine. Robert este bărbatul vieții mele. Este o relație normală, nu ne-am certat deloc până acum. Noi femeile sperăm la acea dragoste mare, ca în filme. Iată că am găsit-o și am fost mereu o femeie asumată. Sper să nu se schimbe nimic între noi, că este prea bine!”, a fost mărturisirea făcută de către Maria Constantin.

“Ne-am cunoscut la o petrecere și de acolo a pornit totul. Am făcut cunoștință și de acolo a pornit totul. (…) O știam și de la televizor, dar n-am îndrăznit pentru că era celebră și am zis că mă fac de râs. Suntem pe aceeași undă amândoi. Suntem ca și luați, nu vrem să ne grăbim”, a susținut și Robert.