Maria Constantin, sărbători cu ochii în lacrimi: “Momentele acelea nu le voi uita niciodată”

Cântăreața Maria Constantin a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre omul din spatele camerelor de filmat și ne-a dezvăluit că lipsa tatălui o face să lăcrimeze, în fiecare an, de sărbători.

se consideră un om fără multe pretenții, deși, spune ea, mulți o consideră o persoană cu fițe. Artista ne-a mărturisit cum petrece sărbătorile și ne-a dezvăluit planurile de viitor care includ o nouă căsătorie și, de ce nu, apariția unui al doilea copil. Când vine vorba despre regrete, artista recunoaște că uneori a luat decizii în grabă, motiv pentru care acum are mult mai multă răbdare.

Cum este Maria din spatele camerelor de filmat, Maria omul?

– Un om simplu. Sunt o femeie puternică, un om destul de liniștit. Îmi place să iau lucrurile ușor și cu multă răbdare. Uneori este mai bine să gestionezi situația așa. De cele mai multe ori când m-am grăbit, lucrul acesta s-a văzut și nu a fost bine pentru mine. Și atunci tot timpul iau lucrurile cu calm și încerc să fac față într-o lume în care mulți ar spune că nu ar fi potrivită. Îmi place ceea ce fac și eu sunt cam la fel, adică cum mă văd oamenii în fața camerelor de filmat la fel sunt. Sunt un om normal. Nu am prea multe pretenții, nu sunt un om cu fițe cum ar spune unii. Sunt un om care iubește viața, iubesc tot ceea ce fac, iubesc meseria mea. Iubesc muzica, prin muzică trăiesc. Foarte multe dintre piesele mele sunt scrise de mine, lucruri pe care eu le simt.

Crăciunul, sărbătoare cu emoții și lacrimi pentru Maria Constantin

Cum veți petrece sărbătorile? Plănuiți o vacanță?

– De sărbători o să petrec în familie, acasă, cu iubitul meu, cu părinții iubitului meu, cu mama, cu fiul meu, în familie. Vom sta liniștiți pentru că am avut o perioadă destul de agitată cu evenimente, filmări și atunci cred că cel mai frumos Crăciun va fi acasă în familie, iar de Revelion va trebui să plec la Londra, unde voi cânta pentru românii de acolo. O vacanță, da, plănuim, dar după sărbătorile de iarnă, după ce vom termina cu toată agitația asta. Nu știm unde momentan, dar plănuim o vacanță.

Ce tradiții păstrați de sărbători?

– Ne limităm așa la mâncarea tradițională, unde sunt nelipsite sarmalele, salata boeuf, piftiile, turta, multe prăjituri, bradul care este nelipsit. În rest, ne dăruim cele mai frumoase cadouri.

Momentele din copilărie pe care Maria Constantin nu le poate uita

Care este cea mai emoționantă amintire de Crăciun din perioada copilăriei?

– Cred că cea mai frumoasă și mai emoționantă amintire pe care o am este momentul în care petreceam Crăciunul alături de familia mea, la casa părintească, undeva în județul Vâlcea, alături de părinții mei. Pe atunci era și tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, care mereu ne făcea cadouri, până să descoeprim noi că într-adevăr Moș Crăciun există, dar prin părinții noștri.

Momentele acelea nu le voi uita niciodată, sunt cele mai emoționante și de fiecare dată când vine Crăciunul și știu că tata nu mai este mereu lăcrimez, mi-e tare dor de el.

Ce vezi diferit la Crăciunul de acum comparativ cu cel din copilăria ta?

– Crăciunul acum este diferit, categoric, lucrurile s-au schimbat. Între timp eu am devenit mamă, responsabilitatea mea este împărțită în mai multe părți, atât pentru soră, pentru frate, pentru mama, pentru copilul meu, încerc să mă împart pentru toată lumea și acel puțin timp pe care îl am să îl petrec cu ei, măcar de sărbători.

“Vreau să rămân un om bun”

Ce îți dorești de la anul 2022?

– Îmi doresc să fiu sănătoasă, să rămân la fel, un om bun, să nu mă schimbe oamenii din jurul meu, să nu mă schimbe vremurile. Chiar dacă trecem prin niște perioade dificile, cu aceste virusuri și tot ce ne mai așteaptă, încerc să mă mențin același om bun cu zâmbetul pe buze, indiferent de ce va urma. Dar în principiu sănătate, în rest le pot face pe toate.

“Nunta noastră va fi în anul 2023”

Alături de iubitul tău ați făcut planuri pentru anul următor?

– Da, cu iubitul meu am făcut planuri, dar nu la ce vă gândiți. Probabil nunta noastră va fi în anul 2023, deci anul celălalt, fiindcă la anul se va căsători fratele meu, care își tot amână nunta de vreo doi ani de zile și știm că nu este bine ca doi frați să facă nunta în același an, dar în schimb avem alte planuri, de business. Acel timp limitat pe care îl avem să îl petrecem alături de familie, încercăm să ajungem mai mereu, să facem naveta asta București – Curtea de Argeș, București – Târgu Jiu, București – Vâlcea și așa mai departe. Planul nostru este să rămânem la fel, nu avem un plan special.

Nunta Mariei Constantin, eveniment cu toți colegii de cântec

V-ați gândit la o dată din anul 2023 pentru nunta voastră?

– În principiu, anul 2023 ne va permite acest lux de a anunța pe toată lumea din timp, să nu fie pe repede înainte și, bineînțeles să alegem și o dată potrivită în care să am alături toți colegii de cântec, să am alături toți oamenii pe care mi-i doresc. Încă nu am fixat o dată, dar cu siguranță la începutul acestui an o vom fixa.

Maria Constantin, din nou mamă?

Copii va doriți?

– Sigur, dacă Dumnezeu vrea și ne dăruiește acest minunat cadou. Noi lăsăm lucrurile să vină de la sine pentru că am învățat de la viață că nu trebuie nimic programat, important este să fim bine, să fim sănătoși și restul este de la Dumnezeu.

Ce planuri ai din punct de vedere profesional? Pregătești surprize pentru fanii tai?

– Planuri din punct de vedere profesional bineînețeles că sunt pentru anul 2022. Anul acesta am lansat destul de multe piese, care se găsesc pe canalul meu pe Youtube, de Crăciun am lansat un colind alături de Adrian Minune, Minodora și Kristyana, ei vor fi nașii noștri, Kristyana și cu Rustem. Sunt tare fericită că această colindă a ajuns la sufletele oamenilor. Vom avea foarte multe piese pe care eu le-am pregătit, dar încă nu am ajuns în studio să le înregistrez, dar vor fi gata pentru 2022.

Povestea Mariei Constantin

Maria Constantin s-a născut pe 12 martie 1987 în Vâlcea. A absolvit Liceul de Muzică și Arte Plastice Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu. În anul 2021 a absolvit Universitatea Națională de Muzică din București.

A fost căsătorită de două ori. Cu primul soț, Ciprian Tapotă Lătărețu, are un copil în vârstă de 12 ani. Cel de-al doilea soț a fost Marcel Toader, jucător de rugby și om de afaceri, care a murit pe data de 3 august 2019. Acum, Maria Constantin este într-o relație cu Robert Stoica, un tânăr om de afaceri.