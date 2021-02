Maria Constantin spune totul despre mariajul de Marcel Toader. Cântăreața ar dori să uite unele momente

Maria Constantin a spus totul despre căsnicia avută cu omul de afaceri, Marcel Toader. Cei doi au divorțat în anul 2017, cântăreața de muzică populară mărturisind că și-ar dori să uite unele momente petrecute în timpul mariajului.

Solista și regretatul afacerist au fost căsătoriți timp de 2 ani, la momentul respectiv cauza separării fiind faptul că nu mai erau pe aceeași lungime de undă. Artista a scos acum la iveală și alte detalii din mariaj, precizând care au fost adevăratele motive.

Interpreta de muzică populară a fost agresată de fostul partener de viață, Maria Constantin povestind că a trecut prin clipe groaznice pe care le vrea uitate. Vedeta spune că Marcel Toader a fost foarte dur cu ea, dar și cu familia ei, alături de care au petrecut toate sărbătorile.

Maria Constantin, adevărul despre căsnicia cu Marcel Toader. Care au fost motivele separării

„În momentul în care am pus punct relației am stat și am pus în balanță absolut toate lucrurile bune și rele. Când am considerat că nu mai există niciun fel de legătură între noi am pus punct și pentru mine nu a fost un război.

Nu mai exista încredere, nu mai era respect, care pentru mine contau extrem de mult. E foarte greu să stai cu cineva în casă se face că nu te vede sau nu mai ține cont de părerile tale, de absolut nimic.

În clipele respective mi-am dorit să nu am televizor în casă, să nu aud în stânga în dreapta, toată lumea mă suna de tot ce se discuta. A fost foarte dur că s-a lovit în familia mea, în copilul meu și s-a degradat foarte mult.

Într-o noapte mama m-a sunat și plângea, eu încercam să fiu tare și îmi doream ca a doua zi să nu mai mai trezesc și am considerat că într-adevăr am o problemă și trebuie să apelez la oamenii de specialitate”, a declarat Maria Constantin la Xtra Night Show.

Cântăreața de muzică populară nu a negat nicio secundă că a fost agresată de fostul partener de viață. Frumoasa blondină a mărturisit că a fost bătută de Marcel Toader în timpul mariajului, unul dintre motivele care au dus la violență fiind faptul că a vrut să renunțe la relație.

Maria Constantin simțea că nu mai contează și nu mai este apreciată de partenerul de viață, având unele momente în care era singură. Solista spune că nu mai era comunicare între ea și Marcel Toader, care o neglija destul de mult.

„Da, a fost (n.red. agresiune fizică). Simplu fapt că am spus că vreau să se termine relația noastră. Eu am fost cea care în noaptea respectivă am vrut să plec, am plecat a doua zi, am încercat să iau lucrurile cu calm, fiecare pas l-am făcut cu calm.

Nu mai contam, eu nu mai existam. Asta e cel mai dureros, atunci când partenerul tău trece pe lângă tine ca și când n-ar fi, nu mai există comunicare, apreciere. Te simți în plus.

Am considerat că decât să fiu în plus… mai bine stau singură și cu siguranță Dumnezeu a avut grijă și a pus ceva deoparte pentru mine”, a completat Maria Constantin.