Maria de la Insula Iubirii răspunde criticilor după ce a fost văzută muncind la patiserie: „Nu mi se pare o rușine”

Maria de la Insula Iubirii a ajuns recent în centrul atenției pe rețelele sociale, dar nu pentru motivele la care te-ai aștepta. Imagini cu ea lucrând la o patiserie din Brașov au stârnit o avalanșă de comentarii ironice la adresa ei. Surprinzător pentru mulți, tânăra care a câștigat notorietate la TV nu s-a ferit să se întoarcă la jobul său obișnuit. Ce le-a răspuns ea internauților?

Sezonul recent de la Insula Iubirii a fost un adevărat fenomen, iar printre participanții care au câștigat simpatia publicului s-a numărat și Maria. Deși a venit la emisiune alături de partenerul ei, Dani Boy, Maria a ales să părăsească insula singură. De asemenea, relația ei complicată , devenind unul dintre subiectele cele mai discutate ale sezonului.

Maria de la Insula Iubirii a explicat că viața ei s-a schimbat mult de când s-a întors din Thailanda, unde a fost filmată emisiunea. Blondina a primit numeroase oferte de colaborare online și acum are o comunitate de 151.000 de urmăritori pe rețelele sociale.

Totuși, Maria a continuat să muncească o perioadă și la joburile pe care le avea înainte de emisiune. Ea a lucrat atât la un magazin de telefoane, cât și la o patiserie.

Ce a declarat Maria de la Insula Iubirii despre jobul ei

După ce pe internet au apărut fotografii cu Maria lucrând la patiserie, unii internauți au început să facă glume pe seama ei. Criticile s-au intensificat mai ales după ce tânăra declarase într-o emisiune că se consideră acum influencer. Însă Maria nu s-a lăsat descurajată de comentariile negative:

”Nu mi se pare o rușine să muncești. Am lucrat la acea patiserie o perioadă și la un magazin GSM. Nu înțeleg de ce ar trebui să fiu rușinată de job-ul pe care îl am. Dacă aș fi făcut videochat sau alte lucruri imorale, nu ar fi fost bine. Dacă am un job normal și vreau să îmi fac proprii bănuți, iar nu este bine. Gura lumii nu o astupă nici pământul.

Eu sunt mândră de ceea ce fac, nu deranjez pe nimeni, îmi văd de treaba mea și mă întrețin cum pot. Evident că vreau să mă bucur și de colaborările care au apărut odată cu difuzarea emisiunii, dar nu am uitat de unde am plecat și sunt același om. Încerc să nu mă las afectată de părerea lumii, mai ales când știu că nu fac nimic greșit sau umilitor”, a declarat Maria, pentru cancan.ro.

. Mama ei a murit când ea avea doar doi ani, iar tatăl ei a plecat din țară. Astfel, ea fost crescută de bunicii adoptivi și a învățat să se descurce singură de mică.

Deși se bucură de noile oportunități apărute după emisiune, Maria nu a uitat de unde a plecat. Fosta concurentă încearcă să nu se lase afectată de părerea altora, mai ales când știe că nu face nimic greșit.

În timp ce unii au râs de Maria, mulți alții au lăudat-o pentru modestia și hărnicia ei. Iată câteva comentarii, potrivit sursei citate.

„Muncește de mult timp acolo, bravo ei”

„Jos pălăria”

„Muncește, nu cerșește. Bravo, Maria! Să muncești nu e o rușine. Dacă încearcă pe lângă job să mai facă și altceva, mai bine”

„Bravo că muncește. E o fată cu picioarele pe pământ”