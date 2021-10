Maria de la Survivor România a spus, în sfârșit, adevărul despre Sorin. Cum este, de fapt, fostul concurent în viața de zi cu zi

Blondina a spus, în sfârșit, adevărul despre fostul participant din Republica Dominicană, precizând că tânărul este complet diferit față de emisiune.

Maria Chițu susține că Sorin Pușcașu a jucat un rol la Survivor România, cel mai probabil în viața de zi cu zi fiind cu totul altcineva.

Răspunsul a fost oferit în mediul online, acolo unde fanii competiției sportive au avut mai multe curiozități.

Maria de la Survivor România, adevărul despre Sorin. Ce crede despre el

„Nu mi-a plăcut personajul pe care l-a jucat în emisiune, dar pare un tip ok în realitate”, este răspunsul oferit de Maria Chițu de la Survivor România, pe Instagram.

Fosta Războinică din Republica Dominicană a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu Albert Oprea, cel cu care s-a presupus la un moment dat că s-a sărutat.

Fosta a dezvăluit ce relație mai are cu fostul coleg de echipă și dacă au mai stat de vorbă până la finalul show-ului moderat de Daniel Pavel.

„Da, am ieșit la plimbare să vorbim despre Survivor, ne-am înțeles până la urmă și am început să facem haz de necaz”, a mai spus Maria Chițu în mediul online.

Maria Chițu și Albert Oprea, sărut la Survivor România? Ce s-a întâmplat între ei

„În momentul în care eu am văzut pozele, ulterior după ce m-am luat de el și m-am supărat, am vorbit cu el și mi-a explicat că era seara în care am vorbit în șoaptă pentru că ceilalți dormeau.

După ce am ajuns acasă, susținătorii mi-au trimis nilte videoclipuri. Nu știu dacă a fost tăiat cumva, dar i-am zis că îl cred, însă acasă am avut ușoare îndoieli.

Asta mă supără pe mine, că tu crezi că eu fac lucrul ăsta ca să mă disrez. Tu dacă îmi spui 100% că a fost așa, eu te cred.

Nu mă interesează dacă m-ai pupat sau nu, Albert. Eu n-am văzut niciodată video”, spunea în urmă cu ceva vreme Maria Chițu legat de presupusul sărut cu Albert Oprea, pentru .