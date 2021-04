Maria de la Survivor România, îndrăgostită de un coleg? Ce a dezvăluit despre unul dintre concurenți

Maria Chițu de la Survivor România a făcut o dezvăluire neașteptată despre unul dintre colegii din Republica Dominicană. Războinica a mărturisit că se simte foarte apropiată de unul dintre băieții din echipa sa.

Concurenta din reality show-ul de la Kanal D a mărturisit în fața unei colege că are o conexiune cu un Războinic. Este vorba de un tânăr alături de care se simte în largul ei și care obișnuiește adesea să o impulsioneze atunci când joacă în teren.

Mai mult decât atât, Maria Chițu a precizat că participantul din competiția sportivă Survivor România îi amintește de o persoană foarte apropiată. Mai exact, îi aduce aminte de fratele ei, Ioan, cu care tânăra are o legătură foarte specială.

Maria Chițu, apropiere neașteptată de un concurent de la Survivor România

Dacă nu v-ați dat seama despre cine este vorba, ei bine, vă spunem noi. Maria Chițu de la Survivor România este foarte apropiată de Marius Crăciun, Războinicul care în urmă cu câțiva ani câștiga premiul cel mare de la „Ferma. Un nou început”.

„Ei sunt foarte diferiți (Marius și Starlin, n.r.). Marius seamănă foarte mult cu fratele meu și de asta îl iau cu mine. Pur și simplu mă ambiționează foarte tare faptul că îl văd pe fratele meu în el.

Starlin e foarte rău, foarte dur cu tine. Când strigă la tine te sperie un pic. Marius e mai blând”, a mărturisit concurenta, notează wowbiz.ro.

Războinica nu este singura atrasă de fostul participant de la Pro TV, Marius Crăciun fiind un adevărat magnet pentru fetele din competiția sportivă prezentată de Daniel Pavel. Printre cele care l-au plăcut pe Războinic se numără Mellina și Romina.

„Eu și Marius am legat o prietenie frumoasă. Nu aș putea să îi refuz o ieșire în oraș! Nu este nici o apropiere între el și Mellina, doar că ea își dorea și făcea tot felul de gesturi. Eu, dacă aveam o discuție cu el acolo în camp, nu mă ascundeam, dar ea își găsea tot timpul să apară.

Era cu genoflexiunile, venea în față, exact acolo se punea. Puteai să mergi undeva mai departe… Dar o interesa și discuția, voia să afle ce discut cu Marius să se expună ea acolo, crezând că-i dă lui Marius vreun impuls…

Acum, sper să nu se supere Marius că am s-o spun, pentru că mi-a zis-o el… Eu i-am spus: «uite, Mellina sigur te place…». Și după asta am mers la un interviu, iar când m-am întors, mi-a spus Marius că Mellina a început să-l pipăie pe picioare și din-astea…

Jucau un joc de cuvinte. Marius mi-a spus clar că nu-și dorește să facă un cuplu cu Mellina. Se amuza și el”, a declarat Romina după ce a fost eliminată de la Survivor România, în cadrul unui vlog realizat de Andrei Ciobanu.