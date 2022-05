Maria Dinulescu, aniversare pe plajă în Dubai! Ce cadouri a primit actrița / Video

Maria Dinulescu a împlinit 41 de ani. Actrița și-a petrecut aniversarea în Dubai, unde se află de patru luni de zile, pentru a vinde case. Cu banii câștigați acolo, aceasta vrea să regizeze un film. Maria Dinulescu a fost în țară cu prilejul sărbătorilor de Paști, pentru a petrece alături de familie și de cei dragi.

Maria Dinulescu și-a serbat ziua de naștere în Dubai

Protagonista serialului ”Păcatele Evei”, Maria Dinulescu, a primit mai multe cadouri de ziua ei de naștere, care a găsit-o în Emiratele Erabe, mai exact în Dubai. Cel mai frumos cadou: vânzarea unui apartament și încasarea comisionului. Actrița a reușit să vândă o locuință unor români stabiliți în Anglia. Seara, Maria Dinulescu a petrecut cu un grup de prieteni pe plajă.

ADVERTISEMENT

”Cel mai frumos cadou a fost vânzarea unui apartament, unei familii de români care locuiesc în Anglia. Și-au dorit să investească banii de la botez într-un cadou pentru îngerașul lor de câteva luni. A fost o plăcere să îi cunosc și împreună să alegem cea mai bună ofertă.

Seara am mers cu prietenii mei în Jumeirah Beach, unde am organizat o petrecere pe plajă. Florile, dulciurile, oamenii pe care îi admir și îmi plac au fost cadourile preferate.

ADVERTISEMENT

Compania unde lucrez, Ahyan Real Estate, m-a surprins cu tort, flori și cuvinte de apreciere. Iar vecinul care tocmai s-a mutat lângă mine mi-a lăsat ciocolată și un buchet de flori lângă ușă. A fost o zi de naștere foarte plăcută”, a declarat actrița Maria Dinulescu pentru FANATIK.

În pandemie a învățat să ridice case

Pandemia a prins-o în America pe Maria Dinulescu, unde a plecat în anul 2017 și Acolo a filmat un scurtmetraj. America a fost o dezamăgire pentru Maria. Ea a povestit că, în SUA, actorii din Europa de Est sunt percepuți ca ruși și, din cauza accentului, nu a putut primi decât roluri de spioană și prostituată.

ADVERTISEMENT

Maria Dinulescu a mai fost în Italia și Olanda, unde și-a încercat norocul în același domeniu, apoi a revenit la București. La întoarcerea în România, când totul era închis, actrița a decis să vopsească gardul casei. După câteva zile i se părea că parcă totul nu se mai termină.

”Înjuram și vopseam gardul – moment în care mi-am dat seama, că majoritatea celor care sunt închiși în apartamente ar fi bucuroși să aibă o grădină și să poată sta afară, ca să vopsească gardul. Am realizat atunci că era momentul oportun de a vinde casa pe care o aveam.

ADVERTISEMENT

Într-o săptămână am vândut-o și am început construcția unei case care mă reprezenta și mai mult, după toate călătoriile făcute. După câteva luni am finalizat-o și nu îmi venea să cred, că, după 20 de ani petrecuți în actorie, am și capacitatea de a menageria o echipă de construcții, de a mă ocupa de achiziții și negocieri, design interior.

ADVERTISEMENT

După finalizarea construcției, mai mult în glumă am pus-o la vânzare și în trei zile era dată. Am construit o nouă casă identică cu cea vândută și la finalizarea acesteia am realizat că am casa visurilor mele, dar ne aflam încă în pandemie”, a declarat, pentru FANATIK, Maria Dinulescu,

S-a angajat în Dubai

Experiența construcției celor două case în timpul pandemiei i-a dat Mariei Dinulescu o mare încredere. Aceea că poate merge în Dubai, să lucreze pentru o perioadă, în domeniul imobiliar. A fost cea mai bună alegere pentru actrița, care are un palmares bogat în domeniul cinematografiei.

”A fost cea mai bună alegere. Am fost angajată imediat și deja am vânzări cu care mă mândresc”, susține aceasta.