Maria Dragomiroiu, dezvăluiri în ziua de Sfânta Maria Mică. Cântăreața a primit un semn divin de la mama sa

Cântăreața de muzică populară a făcut dezvăluiri în ziua de Sfânta Maria Mică despre cea care a adus-o pe lume, pe care a visat-o chiar cu o noapte înainte de sărbătoare.

ADVERTISEMENT

Ca în fiecare an, vedeta face în această zi pomană în , care a murit în urmă cu peste 30 de ani. Acest lucru o face mereu să-i simtă dorul femeii, care i-a trimis un semn divin de Sus.

Maria Dragomiroiu are numai cuvinte de laudă la adresa regretatei sale mame, cu care are în continuare o legătură specială, deși nu mai este în viață de mult.

Maria Dragomiroiu, mărturie despre mama sa, decedată în urmă cu peste 30 de ani

Cu această ocazie solista a mărturisit că era destul de tânără când și-a pierdut mama, sentimentul tristeții și de dor fiind unul care a dăinuit mult timp în sufletul ei.

ADVERTISEMENT

„În această zi sfântă fac o mică pomană. I-am făcut o colivă și am și niște pachete pentru că am visat-o pe mămica mea dragă, pe care nu o mai am de 30 de ani.

Mi-este foarte dor de ea, a murit foarte tânără, am visat-o și asta înseamnă că s-a gândit la mine, înseamnă că și ei îi este dor de mine, așa cum îmi este și mie zilnic.

Sper că-n felul acesta o să-mi liniștesc sufletul, nu puteam să nu-mi aduc aminte astăzi de mama mea. A fost un suflet înălțător, așezat pe o treaptă superioară, chiar pe opt septembrie am înmormântat-o.

ADVERTISEMENT

Atunci când nu mai este mama nu ai mai sprijinul acela de părinți, nu mai ești copil. Mama a fost ceva special pentru mine.

A murit când eu aveam 30 de ani, am crezut atunci când o să se sfârșească lumea”, a mărturisit Maria Dragomiroiu în cadrul unei emisiuni de la .

Maria Dragomiroiu, mulțumită de viața sa. Ce-și mai dorește artista

Interpreta de muzică populară încearcă să vadă mereu partea plină a paharului și este mulțumită de viața pe care o are. se bucură de familia frumoasă și nepoții, care-i aduc împlinire.

ADVERTISEMENT

Vedeta nu-și mai dorește nimic în afară de sănătate și să mai poată rămâne pe scena muzicală mult timp de acum înainte pentru că asta e tot ce iubește mai mult.