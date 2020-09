Maria Dragomiroiu, gest uimitor pentru soțul ei. Cum și-a început viața alături de Bebe Mihu

Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară. Artista are o carieră de succes și o căsnicie minunată care durează de mai bine de 30 de ani. Solista și Bebe Mihu au o relație de invidiat, vedeta dezvăluind cum a decurs cererea în căsătorie.

Interpreta în vârstă de 65 de ani a fost cea care a făcut primul pas în privința relației longevive. Bebe Mihu a dezvăluit în cadrul unei emisiuni TV că a fost dragoste la prima vedere, cântăreața fiind cea care a pus piciorul în prag legat de nuntă.

Bărbatul a povestit că Maria Dragomiroiu a cumpărat verighetele în timpul unui turneu pe care l-a susținut în Statele Unite ale Americii, cererea în căsătorie venind chiar din partea solistei de muzică populară. Așadar, cererea a fost una atipică.

Maria Dragomiroiu și-a cerut soțul în căsătorie. Artista a pus piciorul în prag

„S-a întors din turneu din America și îți dai seama, când am văzut-o cu verighetele i-am zis să se ducă la mama și la tata să mă ceară”, a declarat zâmbind Bebe Mihu, informează spynews.ro.

Ușor intimidată de sinceritatea debordantă a soțului ei, Maria Dragomiroiu este de părere că destinul a jucat un rol foarte important legat de povestea de dragoste pe care o trăiește de trei decenii.

„Cred că așa a fost să fie, fiecare are propriul lui destin, iar acesta a fost al nostru”, a replicat vedeta, mai arată sursa menționată.

Bebe Mihu a mărturisit că interpreta de muzică populară i-a furat inima încă de când o vedea pe sticlă. Bărbatul a știut din prima secundă să solista este femeia lângă care vrea să stea până la adânci bătrâneți, soarta făcând să o întâlnească în realitate în cele din urmă.

Soțul cântăreței are numai cuvinte de laudă la adresa partenerei sale de viață despre care spune că adoră armonia. Artista este cea care lasă mai mult de la ea, respectul fiind extrem de important în povestea lor de iubire.

„Eu am văzut-o la televizor și mi s-au lipit ochii de ecran, a fost dragoste la prima vedere. Și când am revăzut-o, am zis că ea este femeia visurilor mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a scos-o în cale.

Ea este care lasă de la ea mereu, că-i place armonia, cu toate că eu îi spun că e bine să mai avem și discuții contradictorii”, a mai spus Bebe Mihu.