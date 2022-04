Maria Dragomiroiu își dezvăluie secretele de frumusețe: ”Timpul trece, trebuie să ții pasul, să rămâi în competiție”

Maria Dragomiroiu are grijă de imaginea ei, de felul în care se prezintă în fața publicului. Îndrăgita interpretă de muzică populară merge la tratamente, se spală cu apă și săpun pe față și se dă cu creme pe bază de miere și lăptișor de matcă. Acasă, cântăreața de muzică populară are un adevărat ritual de îngrijire. Chiar dacă pare incredibil, artista își vopsește părul singură, de când se știe, și îl tunde de două ori pe an.

Maria Dragomiroiu, secrete de îngrijire: “Mă îngrijesc și asta înseamnă un efort și niște bănuți”

Maria Dragomiroiu susține că un artist nu poate apărea oricum în fața publicului tău. Cântăreața de muzică populară investește în imaginea ei pentru că, spune aceasta, oamenilor le place să o vadă așa cum o știu, iar anii trec și un artist trebuie să muncească pentru a se menține în formă. Totuși, interpreta recunoaște că totul pornește din interior.

”Mă dau cu o cremă grasă, pentru că eu am pielea uscată, mă ține. Le folosesc pe cele românești, pe bază de lăptișor de matcă. Lumea te vrea așa cum te știe, nu e ca și când lucrezi oriunde altundeva. E adevărat că totul vine din interior. În primul rând contează cum ești pe dinăuntru.

Mă îngrijesc și asta înseamnă un efort și niște bănuți, pentru că mai merg și la câte un tratament. Într-o companie lași motoarele, aici nu se poate. Cu cât trece timpul, trebuie să rămâi în competiție. Lumea vrea altceva, se schimbă și trebuie să ții pasul, să muncești. Să nu te îngrași… Să rămâi așa cum te știu oamenii. Arta cere sacrificii”, a declarat Maria Dragomiroiu, pentru FANATIK.

Maria Dargomiroiu ae un păr superb. Sursa foto: arhiva personală.

Maria Dragomiroiu își vopsește părul singură

Maria Dragomiroiu este recunoscută pentru podoaba sa capilară. Are un păr frumos de peste un metru. Cântăreața de muzică populară ne dezvăluie că și-l vopsește singură de ani de zile, acasă, în numai 5 minute. Și dacă te gândești că, pentru tunderea părului, merge la saloane de lux, ei bine, află că artista îl taie efectiv pe unde apucă.

”Mă vopsesc singură de o viață! Și cum mă vopsesc? În 5 minute. Atâta îmi ia mie, în rest stau 15 minute cu vopseaua pe păr și apoi mă spăl normal cu balsam și șampon. De tăiat îl iat pe unde apuc, la New York, la televiziune în București… Îmi tai părul cam de două ori pe an câte 10 centimetri”, susține artista.

Mai spune că nu utilizează un demachiant, ci își curăță tenul cu apă și săpun, care îi sunt mai la îndemână.

”Pentru curățarea tenului folosesc apă și săpun. Pentru că eu, fiind fardată, machiajul nu se ia cu demachiant și, de aceea, mă spăl cu apă și săpun. Și musai crema grasă despre care aminteam”, mai spune Maria Dragomiroiu.

Maria Dragomiroiu are patru nepoți

Maria Dragomiroiu este bunică de patru ori. Copiii săi, Ileana și Mircea, i-au dăruit câte doi nepoți, pe care îi iubește ca lumina ochilor ei. Nepoții artistei – Ilinca, Maria, Ana și Daniel – sunt un adevărat balsam pentru cântăreața de muzică populară.

Maria Dragomiroiu și soțul ei, impresarul Bebe Mihu, sunt mai atașați de nepoțelul mai mic, Daniel, care este elev în clasa a l-a și petrece mai mult timp cu ei.

”Am doi nepoți de la Ileana și doi de la Mircea. Nu stau cu noi, sunt la ei acasă, dar ăsta micu’ al Ilenei vine mai des la noi. Ileana este profesor și după-amiaza vine la noi, mai ales că a venit tataie din America și face lecțiile cu el.

Este în clasa l-a. Este o bucurie. Ceilalți sunt mai ocupați cu atâtea activități, nu mai știu părinții încotro să o ia. Noroc că noi stăm foarte aproape unii de alții.

Suntem ca niște oameni normali. Trecem prin viață alături de copii, de nepoți… Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi că am copiii aproape, au rămas în țară și stăm aproape unii de alții și mergem pe jos. E mare lucru.

Ne bucurăm unii de alții, stăm împreună, ‘Hai să mergem la farmacie’, ‘Hai să facem ceva de mâncare’. Dumnezeu așa a vrut, să-mi fie copiii aproape. Nu știu ce făceam dacă plecau departe”, mai spune interpreta de muzică populară.

”Te sperie puțin situația cu prețurile”

Maria Dragomiroiu spune că este speriată de prețurile mari, dar și de războiul din țara vecină. Totuși, artista susține că trebuie să ne bucurăm de viață.

”Suntem bine. Numai că te sperie puțin situația cu prețurile, nu știu încotro o iau. Cu războiul la fel. Acum, în loc să se așeze lucrurile, să fie liniște, uite că nu este. Noi, artiști, am stat mult departe de scenă pe perioada de pandemie și a fost greu.

Una peste alta, viața este frumoasă și merită trăită. Trebuie să te bucuri de fiecare clipă, doar de ea ești sigur! Nu și de cea de mâine. Și asta doar dacă ți-o dă Dumnezeu. Ne-a demonstrat-o viața. Doamne ajută la toată lumea! Să fie pace și liniște pe pământ. Vorba lui Mâțu ‘Ține-mă Doamne, măcar așa!’”, mai spune aceasta pentru FANATIK.

Se străduiește să țină Postul Paștelui

Maria Dragomiroiu spune că a început pregătirile pentru sărbătorile de Paște. Artista ține Postul Paștelui și spune că îi place să vadă cum oamenii ar trebui să fie mai buni, să se împace unii cu alții, mai ales în aceste vremuri

”Mă străduiesc să țin postul acesta, nu mănânc carne. Mă simt bine sufletește, începem pregătirile de Paște și sper ca lumea să se mai îndrepte spre bunătate, spre împăcare cu cei din jur. Eu m-aș bucura să văd oamenii cum se împacă, că sunt în armonie. Crezi că doar povestea ta de viață este cea mai tumultuoasă. Eu sunt un om iertător. Eu sunt fericită să câștig un suflet, chiar dacă mi-a greșit. Nu am făcut niciun rău, nu vreau răul nimănui, fiecare are drumul lui, steaua lui…”, susține aceasta.