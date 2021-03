Maria Dragomiroiu sare la gâtul Elenei Merișoreanu: “E mincinoasă, răutăcioasă și invidioasă”. Totul a plecat de la pensie

Maria Dragomiroiu a uimit, astăzi, în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a acceptat provocarea de a participa la rubrica “Spui tot sau îți ia gura foc”. Cunoscută pentru discreție și diplomație, cântăreața de muzică populară a renunțat, pentru câteva minute, la imaginea cu care ne-a obișnuit și a catalogat-o pe colega de breaslă, Elena Merișoreanu, ca fiind “invidioasă, răutăcioasă și mincinoasă”.

Aflată în fața lui Cătălin Măruță, în emisiunea de la PRO TV, celebra solistă a atacat-o pe cântăreața Elena Merișoreanu și a spus tot ce a deranjat-o, pe parcursul carierei sale impresionante.

Maria Dragomiroiu a ieșit la pensie în anul 2019, iar de atunci pare să fie într-un “război” cu Elena Merișoreanu, care a atacat-o de câteva ori legat de acest subiect. Solista anunța, pe atunci, că încasează de la stat 1.200 de lei, fiind vorba despre o sumă primită după mai bine de 40 de ani de carieră pe scena românească.

Maria Dragomiroiu, replici uluitoare pentru Elena Merișoreanu: “E pe acest pământ să își judece colegii”

Discuția pe care Maria Dragomiroiu a avut-o cu prezentatorul Cătălin Măruță a fost pe cât de savuroasă, pe atât de neașteptată. Vedeta muzicii populare, în vârstă de 65 de ani, nu a ratat ocazia și i-a dat replica Elenei Merișoreanu, după ce aceasta a făcut mai multe afirmații cu privire la pensia încasată de Maria Dragomiroiu.

Interpreta a răspuns unei întrebări ce poate fi considerată arzătoare: “Cine este cea mai invidioasă artistă din muzica populară, pe cariera și familia solistei?”

“Auoleu, ce să mă fac Doamne, eu. Femeile sunt așa mai… Nu pot să spun. Am mai văzut eu că ai cerut și trei nume. Ați formulat-o așa, să nu pot spune. Mi-e frică să nu fie următoarele mai rele, și chiar să nu pot spune nimic. O să spun asta: Elena Merișoreanu. Este artistul pe care îl apreciez, dar se pare că de asta a venit pe pământ, să își judece colegii. Îmi pare rău că nu i-am spus, deși ne-am văzut de multe ori. Într-un an de ziua mea a venit la TV și a vorbit despre pensia mea celebră. Este un om răutăcios. De pierdut are sufletul dânsei. (…) Nu sunt supărată pe ea. E mincinoasă, răutăcioasă și invidioasă. Nu poți să te duci să judeci un coleg. E prezentă la toate emisiunile pentru asta”, a susținut Maria Dragomiroiu, în apariția de la PRO TV.

“Ion Dolănescu, un monstru sacru al scenei, l-am îndrăgit foarte mult. Nu este vorba despre muzică, e despre altceva. Ioan Bocșa… și ajunge. Așa de-a lungul vieții mele… M-am emoționat, nu mai știu pe cine să zic, și Tudor Vornicu, așa pentru început”, a continuat Maria Dragomiroiu.

“Și Ion Dolănescu era în cărți cu Maria Ciobanu. (…) Carmen Rădulescu, prietena mea, păi cum, ne scriem pe Facebook. Eram în turneu împreună. Frumos, nu? Și Oana Sârbu. Trebuie experimentată în toate formele ei”, a completat și Cătălin Măruță, vizibil uluit de răspunsul primit, prezentatorul știind și care a fost întrebarea.

“Oana Sârbu a fost destul de des nominalizată. Și Luminița Anghel a spus despre ea, zilele trecute, tot aici. Nu vă lua inima foc, când erau peste tot ele?”, a mai susținut Cătălin Măruța, însă totul spre dezamăgirea publicului, pentru că nu a fost dezvăluită și întrebarea secretă.

