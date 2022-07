Maria Dragomiroiu, uimită de prețurile de pe litoral: “Mare greșeală”. Motivul pentru care nu face plajă de 20 de ani

Maria Dragomiroiu este ca argintul viu. În vârstă de 67 de ani, cântăreața își petrece vara pe litoral, susținând spectacole pentru cei care-i iubesc muzica. Ajunsă la mare, artista a dat piept cu prețurile care au explodat și se declară deranjată de faptul că teatrele de vară au ajuns o ruină. Deși va sta aproape toată vara pe litoral, artista spune că nu va face plajă. Motivul? Este o persoană pudică, nu se simte bine în razele soarelui și, de mai bine de 20 de ani, refuză să iasă pe plajă în costum de baie.

Maria Dragomiroiu nu mai face plajă de 20 de ani!

Maria Dragomiroiu s-a mutat pe litoral pe timp de vară, dar mai pleacă atunci când este solicitată la evenimente prin țară. Stă în Eforie Nord la hotel și spune că nu are casa ei, așa cum s-ar fi speculat.

Nu am avut când. Am venit la mare, dar am fost plecată mai mult. Așa arată viața unui artist. În weekend, am avut contract și am fost să cânt în altă parte. Vin, plec, viață de artist.

Cu prețurile la mare cred că s-a făcut o mare greșeală. După ce că viitorul nu e roz și sunt atâtea probleme, să ceri 100 de lei doar pentru parcare, cât am văzut, nu se poate! Sau că șezlongul este nu știu cât….Nu știu, ar trebui să existe un echilibru. Te mai uiți și în jurul țării tale, să vezi cum fac alții. Trebuie să fie omenește”, a declarat Maria Dragomiroiu, pentru FANATIK.

”În Mamaia, fostul Teatru de Vară este o groapă de gunoi”

Interpreta de muzică populară, Maria Dragomiroiu, a început să susțină spectacole în stațiunile de pe litoralul românesc, pe care le organizează soțul ei, impresarul Bebe Mihu. Încântată de public și de voia bună a românului, artista se declară, totuși, dezamăgită de starea în care au ajuns teatrele și alte locații de pe litoralul românesc.

”La Mamaia, fostul Teatru de Vară este o groapă de gunoi. Albastros s-a transformat într-un club ceva, deci noi mergem să susținem spectacole în diferite locații. Știți că românul e inventiv. Dăm spectacole în săli mari de evenimente, cum avem acum la Dorna în Mamaia, unde intră 1000 de persoane. Vine omul, mănâncă, stă la o friptură, cu totul la un preț rezonabil și vede 5-6-7 artiști. E o chestie! Petrece o zi extraordinară”, a mai declarat Maria Dragomiroiu.

Cântăreața subliniază faptul că soțul ei își dorește ca acest gen de spectacole să nu “moară”.

”Este cel mai ieftin mijloc să te simți bine, să te distrezi la mare. Mai mergem la Saturn și la Techiorghiol, unde autoritățile s-au implicat și au reparat teatrul ce poartă numele regretatului nostru coleg, Jean Constantin. Mai cântăm la Eforie Nord, unde este cea mai multă lume și e foarte frumos. Anul acesta ajungem și la Neptun, apoi la Mamaia. În Constanța nu mai mergem de ani de zile, de când urcam pe scenă la Soveja”, spune Maria Dragomiroiu.

De ce nu merge la plajă Maria Dragomiroiu: ”Sunt un om pudic”

Discretă cu viața personală și atentă la fiecare apariție publică, Maria Dragomiroiu ne-a mărturisit motivul pentru care nu mai face plajă de cel puțin 20 de ani. Preferă să vadă marea din camera de hotel și spune că, pe vremuri, căuta un loc izolat pe litoralul românesc pentru a sta la plajă.

”Stau la hotel, la etajul 6, văd marea de sus și mă simt bine, stau cu ușa deschisă la balcon, bate briza. Vin așa de obosită aici că îmi mai revin și eu și mă mai odihnesc. Eu nu mai fac plajă de ani de zile, de cel puțin 20 de ani. Sunt un om pudic. Unde să merg? Să ies la plajă unde nu e lume îmi trebuie timp, să iau mașina, să caut un loc… mergeam înainte spre Agigea, unde este o plajă sălbatică. Dar, în general, nu merg la plajă, punct!

Așa, prefer să stau în cameră, am toate condițiile. Sigur, nu trebuie să facă toată lumea ca mine. În plus, eu nu suport căldura și nu cred că aș putea rezita mult pe plajă. Ca să nu fiu chiar atât de albă, am stat la soare prin curte câte jumătate de oră în câteva reprize, printre treburile pe care le aveam de făcut”, spune Maria Dragomiroiu.

Maria Dragomiroiu, pozată în costumul de baie al Mioarei Velicu

Aflată în turneu în America, Maria Dragomiroiu s-a relaxat pe plajă și Imaginile, realizate la îndemnul soțului, au fost lăudate de internauți. Artista a împrumutat costumul de baie al colegei sale, Mioara Velicu, pentru a face pozele și spune că totul a fost spontan.

”Am pus ochelarii de soare ai lui Paul Stângă, eșarfa și costumul Mioarei, papucii au fost doar ai mei și am făcut poze. A fost așa ceva spontan! Doar așa lucrurile ies naturale, autentice. Iar fotografiile de la brâu în sus, selfie singură mi le fac. Pentru că e foarte important să prinzi lumină bună”, susține interpreta.

”Eu mă simt în suflet ca la 20 de ani”

Artista spune că ar fi fost un bun regizor de imagine și dezvăluie că, de fiecare dată când apare la TV, solicită să aibă o lumină cât mai bună. Nu îi mai place când fotografii nu îi surprind picioarele în imagini și spune că cea mai importantă este atitudinea atunci când pozezi. Maria Dragomiroiu a ținut să îi mulțumească lui Cătălin Botezatu pentru că i-a lăudat apariția avută pe plajă, în America.

”E importantă emoția, starea pe care o ai. În câteva secunde poate ieși o poză genială. Să-i prinzi profunzimea, morfologia. În câteva secunde se schimbă lumea! Chiar îi mulțumesc lui Cătălin Botezatu, că a vorbit frumos atunci de mine și de cum arăt, cu fotografiile de la Ocean din SUA.

Eu mă simt în suflet ca la 20 de ani, sunt un om activ, nu-mi place monotonia. Dacă stau o zi apoi îmi zic, trebuie să fac ceva, nu să stau degeaba. Nu mă vaiet, sunt în acțiune, să nu te plafonezi”, afirmă Maria Dragomiroiu.

Ritualul de 40 de minute pe care îl are Maria Dragomiroiu în fiecare noapte

Cântăreața mărturisește că mulțumește divinității, pentru ceea ce i-a dăruit, și are un ritual de la care nu se abate. În fiecare dimineață, Maria Dragomiroiu primește un mesaj din partea unui preot din Suceava, cu învățături duhovnicești, iar seară de seară se roagă timp de 40 de minute.

”Am un părinte care îmi trimite mesaj cu învățături pentru suflet. Dimineața îmi fac sfânta cruce și, când deschid telefonul, știu sigur că e acolo acest mesaj pentru mine, pe care îl citesc cu mare plăcere. E așa de bine că nu mă uită și îmi dă o stare de bine. Pornesc ziua cu bucurie. Îmi face foarte mult bine și îi mulțumesc.

Ce îmi mai trebuie în afară de sănătate?! Eu mă mai rog să avem parte de armonie și pace. Mă rog pentru prieteni și să le mai pot cânta oamenilor. Mă rog noaptea timp de 40 de minute. Mă rog și pentru oameni pe care nu-i cunosc, să fie fericiți, pentru cei care au sentimente grele și nu-și dau seama. Sunt în mare eroare. Dacă aduci la lumină un suflet din acesta, atunci să fii fericit!”, spune celebra interpretă de muzică populară, Maria Dragomiroiu.