Maria este campioană la spaniolă cu cel mai mare punctaj pe țară la olimpiadă. „Îmi place mult să învăț și să descopăr singură”

, cu toate că nu are cursuri de spaniolă la școală și nici nu beneficiază de meditații private.

Olimpică la spaniolă cu cel mai mare punctaj pe țară

Maria-Alexandra Popescu, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași,

Această tânără de 17 ani urmează profilul Filologie – bilingv engleză. Interesul ei pentru limba spaniolă a luat naștere în copilărie, când se uita la desene animate în această limbă, notează .

Ulterior, în clasa a VIII-a, a început să studieze independent această limbă. Desi a dorit să urmeze cursuri de spaniolă, nu a găsit nicio ofertă disponibilă în Iași. Apoi, s-a înscris la Palatul Copiilor, unde a participat la un curs de civilizație și cultură spaniolă.

„Sunt o fire destul de autodidactă, îmi place mult să învăț și să descopăr singură. Anul acesta, când am aflat că voi participa la etapa națională, mi-am dorit să obțin un punctaj destul de bun. Chiar nu mă așteptam să am cel mai mare punctaj, peste 90 de puncte. Am încercat să găsesc pe cineva care să mă ajute în acest drum și am dat peste doamna María Álvarez Gutiérrez de la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, care m-a ajutat în ultimele trei-patru luni”, a spus Alexandra, potrivit România TV.

Pentru a-și îmbunătăți cunoștințele, Alexandra s-a asigurat că este înconjurată de limba spaniolă. A început să citească, să asculte muzică și să privească filme în spaniolă. „Pe mine m-au ajutat lucrurile acestea. Când ai doar cărți de gramatică și încerci să înveți din ele, nu prea este atât de folositor, însă când te înconjori realmente de această limbă, este mai ușor”, a explicat ea.

Tânăra a primit cadou o excursie în Spania

Profesoara de limba română la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași, Serinella Zara, diriginta Alexandrei, a exprimat satisfacția ei față de performanțele remarcabile ale elevei sale.

„Pentru că merită, pentru că este succesul ei aproape în exclusivitate, pentru că a luat Premiul I la Olimpiada de Spaniolă, clasa a XI-a, cu cel mai mare punctaj, v-o prezint pe Alexandra Popescu care NU studiază spaniola la școală, dar o pasionează enorm această limbă și cultură! Eu sunt doar diriginta ei și mă bucur imens pentru ea!”, a transmis Serinella Zara.

Un fost absolvent al Colegiului Național „Mihai Eminescu”, profesor de limba engleză în aceeași instituție de învățământ, împreună cu soția sa, au hotărât să îi ofere Alexandrei o excursie în Spania, considerând că este o modalitate de a-i mulțumi pentru realizările sale academice.

Alexandra manifestă interes și pentru muzică, studiază pianul de la vârsta de cinci ani și este membră a Corului Angeli. În anul precedent, a fost laureată la nivel județean la Olimpiada de Limba română, Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” și la Concursul național de creație literară „Tinere condeie”. Diriginta ei o descrie ca fiind „mult prea modestă”.