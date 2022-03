Adolescenta care i-a trezit lui Dragoș Bucur amintiri dureroase la Românii au talent: „N-aș vrea să mai ajung în momentul ăla”

Maria Hăulică este elevă în clasa a 12-a și își dorește să devină medic. Pe scena Românii au talent a cântat melodia „Nebun de alb” a lui Emeric Imre și s-a acompaniat singură cu chitara. Nu are o poveste de viață fericită și le-a mărturisit juraților că nu are încredere în ea.

Maria Hăulică a cântat „Nebun de alb” și i-a trezit amintiri dureroase lui Dragoș Bucur

Maria a dezvăluit că la Românii au talent nu s-a înscris ea. Cel care și-a dorit să o vadă pe scena concursului a fost profesorul său de chitară. Tânăra a recunoscut că este destul de emotivă și că sunt rare momentele în care reușește să aibă încredere în ea.

„Mereu am fost un copil cu foarte puțină încredere în sine. Pur și simplu, am fost mereu lipsită de încredere. Am crezut că nu sunt destul de bună. Toată lumea a fost sceptică pe partea asta cu muzica. Toți spuneau că nu pot să fac un viitor din lucrul ăsta și într-adevăr este greu.”, a dezvăluit concurenta Românii au talent.

Pe lângă faptul că a fost descurajată când a venit vorba de visul său, Maria are și o poveste de viață emoționantă. A fost crescută de bunici deoarece părinții săi s-au despărțit când era încă mică. Tatăl ei nu a vrut să mai păstreze legătura cu ea și din cauza posibilităților materiale reduse, mama concurentei a fost nevoită să plece la muncă în străinătate.

„Tata a fugit foarte mult de mine”

„Tata, din păcate, a fugit foarte mult de mine. Nu știu foarte multe despre el. Știu că și el cânta în copilăria lui la acordeon.

Am încercat să iau legătura cu el. Adevărul dur m-a lovit în față în momentul în care mi-am dat seama că are o problemă cu alcoolul și nu mă voi putea înțelege niciodată cu el.”, a povestit Maria.

Dragoș Bucur: „N-aș vrea vrea să mai ajung niciodată în momentul ăla”

În ciuda dificultăților pe care le-a întâmpinat de-a lungul vieții, Maria a continuat să lupte pentru visul său. Indiferent dacă va reuși sau nu să-și clădească o carieră în muzică, își dorește să ajute oamenii și să-i facă fericiți.

Pe scena Românii au talent a interpretat piesa „Nebun de alb”, iar jurații au admirat-o pentru vocea și curajul său. i-a mărturisit că îi trezește amintiri despre el atunci când spune că nu are încredere în ce poate să facă.

„Îmi amintesc de momentele în care nu aveam încredere în mine și în care mă interesa aproape tot ce spuneau oamenii din jurul meu. Eu n-aș vrea vrea să mai ajung niciodată în momentul ăla.

Vine, din fericire, la unii mai târziu, la unii mai devreme, dar vine un moment în care te doare fix în dos de ce spun cei din jurul tău, mai puțin cei care te iubesc și pe care îi iubești. Asta ar trebui să ai undeva în cap.”, a spus juratul Românii au talent.