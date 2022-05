Maria Hîngu, în lacrimi după lupta cu Ana-Maria Pal din cușca MMA. Ex-războinica de la Survivor nu a câștigat

Gala RXF din 10 mai s-a lăsat cu lacrimi și suspine pe de o parte, dar și cu zâmbetele satisfăcute ale învingătorilor, de cealaltă parte!

Maria Hîngu, ex-Survivor România, a luat bătaie de la Ana-Maria Pal

au fost doi dintre câștigătorii luptelor, însă nu doar ei au intrat în ring. Una dintre fostele concurente de la Survivor România și-a încercat și ea norocul, dar a ieșit bătută și înlăcrimată.

Este vorba despre Maria Hîngu, cea pe care internauții o cunosc de la Survivor România sezonul 2. Tânăra a pierdut lupta cu Ana-Maria Pal, iar la finalul meciului a izbucnit în plâns.

Și-a adunat forțele și a făcut câteva declarații despre această înfrângere, consiliată emoțional de Ștefan Ciuculescu.

Alături de ea a fost și un alt fost coechipier de la Survivor, doar că pe post de reporter. Sorin Pușcașu i-a transmis la finalul meciului că toată lumea a susținut-o, încercând s-o liniștească în tristețea pe care vedeta și-a exprimat-o pentru că nu a câștigat.

Maria a ieșit cu ochiul umflat din ring, însă a zis că atunci când a încasat pumni nu a simțit deloc durere, probabil din cauza adrenalinei care se creează într-o astfel de conjunctură.

„Mi-e ciudă că nu am câștigat!”

Hîngu a rezistat timp de trei reprize cu o sportivă profesionistă, fapt pentru care a primit aprecieri. Deși a pierdut, Maria a spus că vrea să urmeze o carieră în kickboxing.

„Nu simți durere, dar am văzut apoi, am zis… Mamă, mi se umflă! Mi-e ciudă că nu am câștigat, mă jur!”, a spus Maria Hîngu plângând,

Declarații a făcut și Ana-Maria Pal, care a spus că singurul ei impediment în lupta cu Maria a fost înălțimea adversarei. A încercat s-o ducă la sol de mai multe ori, însă nu a reușit așa cum își imagina.

„A fost bine. Mă gândeam că de când m-a provocat s-a pus tare pe antrenamente. Am avut emoții la început, dar eu când intru în cușcă, dispare orice emoție”, a spus Ana-Maria Pal.