Maria Ilioiu, scandal uriaș cu fostul iubit, în direct: „Încearcă să devină celebru pe spatele meu”

Maria Ilioiu și Andrei Stoica, fostul său iubit, au ajuns să se certe la televizor. Cei doi și-au adus acuzații grave, semn că nimic din ce a fost frumos în povestea lor de dragoste nu a mai rămas. Fosta ispită de la Insula iubirii a fot acuzată de infidelitate.

Maria Ilioiu și fostul iubit, scandal imens la televizor

Despărțirea dintre Maria Ilioiu și fostul său partener s-a lăsat cu un scandal de zile mari. Ea și Andrei Stoica au făcut dezvăluiri dureroase și și-au adus unul altuia acuzații fără precedent, chiar în platoul emisiunii Viața fără filtru, prezentată de Natalia Mateuț.

Fosta ispită de la Insula iubirii a răbufnit după ce bărbatul cu care cândva a trăit o poveste frumoasă de dragoste ar fi amenințat-o că îi va face mai multe probleme, inclusiv legale, ceea ce ar fi îngrozit-o.

Acesta a fost și motivul pentru care s-a decis să facă totul public. De altfel, vedeta a mărturisit că s-a gândit chiar după ce în anul 2023

Maria Ilioiu susține că a trăit un șoc atunci când i-a spus bărbatului ce vrea să facă, iar acesta s-ar fi arătat total dezinteresat, spunându-i că o să meargă în vacanță, notează

„Eu am vrut să lămuresc anumite articole din presă. El s-a dus la anumite ziare și a dat niște declarații aberante despre mine. Era normal ca eu să încerc să lămuresc anumite știri. Acum el s-a autosesizat. Și vrea să îmi facă rău. Și eu am o familie.

Și eu am fost o femeie, care nu are nevoie să fie defăimată gratuit, pentru că are el frustrări și pentru simplul fapt că nu poate să treacă peste. A trecut un an de zile, de ce nu își vede de viața lui. El încearcă să devină celebru pe spatele meu”, a declarat vedeta la Viața fără filtru.

Fostul partener o acuză de infidelitate

Andrei Stoica a urmărit acuzațiile fostei sale iubite și a decis să intre în direct pentru a se apăra. Acesta a afirmat că Maria Ilioiu i-a fost infidelă de mai multe ori și că acesta a fost motivul pentru care au încheiat relația.

„În momentul în care dorea să încerce altceva cu altcineva, lucru care s-a întâmplat 340 de ori în relația aceasta, ne despărțeam, voia o pauză. Vedea că nu merge situația prin alte părți, se întorcea la mine. Practic asta a fost întreaga paradigmă a relației noastre”, a afirmat bărbatul.

Maria Ilioiu și Andrei Stoica s-au certat, lansând acuzații dure unul la adresa celuilalt. La un moment dat, Maria a părăsit platoul, spunând că nu mai poate suporta aceste vorbe.