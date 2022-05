Maria Iordănescu a explicat de ce nu a mai fost Gigi Becali naș la nunta ei: „Am ajuns la un acord”

Maria Iordănescu s-a cununat religios weekend-ul trecut cu alesul inimii sale, Teodor Măgureanu. Inițial, s-a știut că Gigi Becali este unul din nașii de cununie, însă lucrurile s-au schimbat pe ultima sută de metri.

Maria Iordănescu: „Domnul Becali nu a mai fost nașul nostru”

Prezentatoarea știrilor din sport de la Prima TV a spus că a ajuns la un acord cu Gigi Becali și că motivul pentru care nu a mai fost naș este deoarece nu a vrut să îl încarce și cu această nuntă.

Maria a negat anumite zvonuri cum că Becali ar fi refuzat să o nășească din cauza unor neînțelegeri cu fratele ei. Fiica lui Anghel Iordănescu a făcut câteva și o serie de alte dezvăluiri din culisele nunții sale.

„Domnul Becali, din păcate, nu a mai fost nașul nostru. Deși relația dintre noi nu s-a deteriorat în niciun fel, cum că din cauza certurilor dintre fratele meu și domnul Becali.

Noi ne-am dat seama că ne dorim nași aproape de noi, care să aibă timp disponibil. Domnul Becali e un om care ajută pe toată lumea, se împarte la toată lumea. Am ajuns la un acord. L-am rugat să ne fie părinte spiritual măcar în suflet, dacă nu în fața lui Dumnezeu.

S-a ținut de cuvânt din primul moment. A fost prezent și pentru asta îi mulțumesc”, a declarat Maria Iordănescu

Nunta vedetei, anulată de pandemie

Maria a spus, în cele din urmă, că una din nașe a fost Nicoleta Cone, o persoană cunoscută în lumea televiziunii, angajată în prezent la Realitatea Plus.

, însă momentul a fost amânat din cauza pandemiei. Verighetele și rochia erau gata de câteva luni bune, iar cel mai dificil pentru ea, în tot procesul de pregătire, a fost să îi ascundă soțului ei cum arată rochia de mireasă.

Maria a spus că, din cauza trenei foarte lungi, s-a descurcat un pic cam greu, așteptându-se să îi fie puțin mai ușor, mai ales la dansul mirilor.

„Am plâns unul mai mult decât celălalt”

Prezentatoarea tv a mai declarat că ea și soțul ei au plâns destul de mult, în câteva momente-cheie ale evenimentului. Primele lacrimi s-au scurs, inevitabil, în biserică. Cei doi s-au pus iar pe bocit în timpul dansului pe care l-au avut în pădure, când erau doar ei doi, fără ca restul mesenilor să fie pe ring cu ei.

„Am plâns unul mai mult decât celălalt. Momentul din biserică a fost extrem de emoționant. Apoi, amândoi am avut un moment lacrimogen la valsul mirilor. Noi am avut un vals compus din două dansuri. Primul dans a fost făcut pe anumiți pași, repetați și studiați îndeaproape înainte de nuntă.

A fost dansul pregătit pentru toți invitații. Ulterior, noi am ieșit în curte, în pădure. Am vrut să avem un moment al nostru, să simțim cu totul că avem și noi un dans al nostru. În pădure am plâns din nou unul pe umărul celuilalt”, a mai spus Maria Iordănescu.