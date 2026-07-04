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Maria Iordănescu a încins internetul! Pictorialul care-i înnebunește pe microbiști înainte de Paraguay – Franța. Foto

Maria Iordănescu a aprins imaginația fanilor înainte de Paraguay - Franța. Cum s-a pozat fiica renumitului Anghel Iordănescu cu doar câteva ore înainte de duelul din optimile de finală.
FANATIK
04.07.2026 | 21:30
Maria Iordanescu a incins internetul Pictorialul carei innebuneste pe microbisti inainte de Paraguay Franta Foto
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Maria Iordănescu a încins internetul! Pictorialul care-i înnebunește pe microbiști înainte de Paraguay - Franța. Foto: Facebook Maria Iordănescu
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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic a ajuns în faza optimilor de finală. În această rundă a competiției s-a calificat și Franța, una dintre pretendentele la marele trofeu. Kylian Mbappe & co se vor duela cu reprezentativa din Paraguay, selecționată care a trimis Germania acasă.

Maria Iordănescu a încins internetul înainte de Paraguay – Franța

Este bine cunoscut faptul că familia Iordănescu trăiește fotbalul la cel mai înalt nivel. Nu doar Edward, fiul lui Anghel Iordănescu, este apropiat de fenomen, ci și Maria, fosta prezentatoare TV de la Prima. Fiica lui „nea Puiu” i-a cucerit pe urmăritorii de pe rețelele de socializare prin ultima sa postare.

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Mai exact, Maria Iordănescu a publicat pe contul oficial de Facebook mai multe fotografii de pe stadionul „Arcul de Triumf”. Fiica lui Anghel Iordănescu s-a declarat o mare susținătoare a reprezentativei Franței înainte de partida decisivă din optimile de finală de la Campionatul Mondial cu Paraguay.

Mesajul transmis de Maria Iordănescu

Pe lângă fotografii, Maria Iordănescu a publicat și un mesaj impresionant: „Nouăzeci de minute care fac milioane de inimi să bată în același ritm. O țară întreagă care respiră la unison, speră împreună, crede împreună. Asta nu înseamnă niciodată doar fotbal. Este unul dintre acele momente rare în care emoția aparține tuturor.

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Atât de mult timp, moda și fotbalul au părut să vorbească limbi diferite. Astăzi, ele spun aceeași poveste. Tricoul a devenit couture, stadionul a devenit podium, iar stilul și-a găsit locul alături de pasiune. Două lumi pe care le-am iubit mereu, întâlnindu-se în sfârșit sub aceleași reflectoare.

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România nu este pe teren în această vară, dar sentimentul rămâne. Așa că la noapte purtăm albastru. Pentru Franța și pentru fiecare echipă europeană care încă își urmează visul. Franța lui Zidane a devenit simbolul unei generații; cea de acum poartă aceeași scânteie, așteptând să își scrie propria poveste. Team Europe. Allez les Bleus. Voi cu cine țineți la noapte?”.

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