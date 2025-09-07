Maria Iordănescu a încins plajele din Mykonos. Fiica lui Tata Puiu și-a lăsat fata pe mâna bunicilor și vrea să devină din nou mamă

Maria Iordănescu (28 ani) a dispărut de le micile ecrane. A decis să renunțe, cel puțin temporar, la meseria de prezentatoare tv, după ce a devenit mamă. Singura fiică a lui Anghel Iordănescu are o fetiță, pe nume Tea.

A mers în vacanță doar cu soțul

Maria și-a petrecut o parte a vacanței de vară în Mykonos, o destinație îndrăgită de petrecăreți. A mers acolo fără copil, doar cu soțul, dar într-o gașcă mai mare, alături de câțiva prieteni și cunoscuți.

Ea a explicat de ce a plecat doar cu soțul, fără fiica lor. „Din punctul meu de vedere, timpul în doi este crucial într-o relație. Pentru că dacă uiți să trăiești și pentru cel de lângă tine, partenerul pe care ți l-ai ales în viață, și trăiești doar pentru copii, pierzi din vedere practic baza. O temelie solidă ține o casă ridicată și puternică, practic părinții sunt temelia oricărei case”, a spus el conform spynews.

„Noi ne-am alocat timp, măcar o dată pe lună, să avem o vacanță, chiar și de câteva zile, pentru că avem nevoie de acest lucru și știm că Tea rămâne pe mâini bune, alături de bunici, de bone. Astfel, bunicii au mai mult timp de petrecut cu nepoata, iar noi avem mai mult timp de petrecut unul cu celălalt. Căsnicia nu este un sprint, este o cursă pentru care ai nevoie de rezistență, iar această rezistență o capeți și prin momentele petrecute în doi”, a mai spus fosta prezentatoare TV.

Își mai dorește un copil

Maria Iordănescu își mai dorește cel puțin un copil. Ea a crescut într-o familie cu încă trei frați (Edi, Andrei și Alexandru – care toți sunt părinți), și își dorește să mai fie mamă. cel puțin o dată.

„Eu vin dintr-o familie cu mulți frați, știu ce înseamnă o familie numeroasă, este foarte frumos. Și, nu-mi doresc ca Tea să rămână singură. Eu am o vorbă: Atunci când părinții nu mai sunt, rămân frații, sau surorile. Cred că este important să ai măcar o persoană pe care să te poți baza pentru tot restul vieții. Iar Tea, la cât de minunată este, merită să aibă parte de un astfel de cadou. Însă, totul este la voia lui Dumnezeu”, a mai afirmat Maria Iordănescu, potrivit sursei citate.

Maria Iordănescu a devenit mamă pentru prima dată în luna mai a anului 2023, atunci când a adus pe lume o fetiță. Pentru Tea, fiica lui Anghel Iordănescu a renunțat la cariera în televiziune și își dedică tot timpul fiicei sale.

Nu a vrut în viața ei un fotbalist

Maria Iordănescu și soțul ei, Teodor Măgureanu, s-au căsătorit civil în noiembrie 2021 și religios anul următor.

„Eu nu mi-am dorit fotbalişti, nu. Sincer, nici mama nu-şi dorea fotbalişti pentru mine. Mi-a zis că nu e o viaţă uşoară, rămâi singură, pleacă prin cantonamente, ei nu i-a fost uşor. Da, e greu de gestionat şi eu nu am fost acolo ca să văd. De fapt, am fost, dar cumva foarte puţin, pentru că tata când s-a retras din fotbal eu de atunci începeam să înţeleg lucruri. Eram în clasele primare şi tata antrena prin străinătate şi plângeam de dorul lui”,