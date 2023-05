Maria Iordănescu a născut o fetiță. Primele declarații ale fiicei lui Anghel Iordănescu

Bucurie mare în familia lui Anghel Iordănescu: Maria, fiica sa, a născut. Tânăra mămică a adus pe lume, în urmă cu patru zile, o fetiță perfect sănătoasă. A publicat prima imagine cu minunea din viața sa și i-a făcut, public, o promisiune emoționantă.

Maria Iordănescu a născut o fetiță

cu alesul inimii sale în urmă cu an. Acum, Maria Iordănescu este cu adevărat împlinită după ce a născut și a devenit perfect sănătoase.

Proaspăta mămică a ales să păstreze bucuria doar pentru ea și familie, căci momentul fericit a avut loc în urmă cu câteva zile. Ulterior, însă, Maria Iordănescu le-a făcut cunoștință și urmăritorilor din mediul online cu minunea din viața sa.

Fiica lui Anghel Iordănescu a publicat pe Instagram o fotografie în care nu se vede chipul micuței, ci doar mânuța, pe care o ține cu blândețe Maria Iordănescu. Imaginea emoționantă a fost însoțită și de un text.

Prezentatoarea a ales să-i facă, în mod public, o promisiune fetiței sale. „Bine ai venit pe lume totul meu! Întotdeauna aici, nu doar pentru a te ține de mână, ci pentru a te ajuta să treci peste orice și tot ce ți-ar putea aduce viața #19.05″, a scris Maria Iordănescu în mediul online, la patru zile după ce născut.

Visul i s-a îndeplinit. Vedeta este mamă de fetiță

Maria Iordănescu declara recent că simte că lângă Teodor Măgureanu își va petrece toată viața. Vedeta a mărturisit că a visat mereu să fie mamă de fetiță, dar s-a ferit să spună acest lucru, de teamă că dorința nu i se va îndeplini.

„Nu ești niciodată pregătită să devii mamă! Am visat tot timpul să am o altă Maria lângă mine, să am o surioară, o proiecție a mea. Acum, mi s-a împlinit visul. Abia aștept întâlnirea cu bebelușul. Eu mi-am dorit toată viața să am și o surioară mai mică.

Am fost trei frați și o tot întrebam pe mama dacă nu mai poate să facă o surioară, dacă nu să mergem să luăm de la casa de copii. Dar cum era familia mare, nu s-a putut. Am evitat totuși să spun: ‘Doamne, dă-mi o fetiță’, pentru că știam că Dumnezeu știe mai bine ce-mi doresc.

Până la urmă, îmi doresc și un băiețel. Va fi o perioadă dificilă pentru că vine bebelușul și asta va fi o altfel de aventura. Când o să crească, voi merge cu ea în vacanțe!”, declara Maria Iordănescu, citată de