Maria Iordănescu, clipe de groază în vacanță: „La un pas să fim jefuiți, dacă nu și mai rău!”. Video

Maria Iordănescu a trăit clipe de groază în ultima vacanță. Fiica lui Anghel Iordănescu a fost la Roma alături de soțul ei. Cei doi au fost urmăriți și aproape să fie jefuiți
Cristian Măciucă
01.11.2025 | 21:05
Maria Iordănescu, clipe de groază în vacanță: „La un pas să fim jefuiți, dacă nu și mai rău!”. FOTO: Fanatik
Maria Iordănescu a dezvăluit pe rețelele de socializare că a tras o sperietură uriașă în timp ce era la Roma. Fiica lui Anghel Iordănescu se afla în vacanță împreună cu soțul ei, ei fiind urmăriți și la un pas să fie jefuiți.

Marius Iordănescu, la un pas să fie jefuită în Roma

Maria Iordănescu a povestit pe TikTok că a rămas traumatizată după ultima vacanță din Roma. În timp ce ea și soțul ei se plimbau pe străzile din capitala Italiei, cu gândul să meargă la shopping, niște indivizi intenționau să îi jefuiască.

Cel care și-a dat seama că erau urmăriți a fost chiar soțul Mariei. Teodor Măgureanu a avut prezență de spirit, a luat-o de mână pe fiica „Generalului” și au traversat rapid, pentru a scăpa de o eventuală tâlhărie. Maria a mărturisit că nu este pentru dată când trece printr-o astfel de situație. Fosta prezentatoare TV a mai fost jefuită o dată, tot în Italia.

„Anul trecut, pe vremea asta, chiar am fost jefuită, tot în Italia. Restaurantul la care noi am mâncat era fix în zona respectivă de centru, iar noi ne doream să facem puțin shopping. Era o distanță super mică de câteva minute de mers pe jos. La un moment dat, soțul meu a simțit cum în spatele nostru se plimbă cineva de ceva timp. 

Erau doi bărbați, erau foarte apropiați de noi. Soțul meu m-a tras de mână și mi-a zis: Acum traversăm strada. N-am pus niciun fel de întrebare. Am traversat pe mijlocul drumului efectiv. Am ajuns pe partea cealaltă a străzii (…) Am urmărit ceea ce fac acei doi bărbați”, a dezvăluit Maria Iordănescu.

🚨🚨‼️Am fost URMĂRIȚI in Roma, practic la un pas să fim jefuiți, dacă nu și mai rău! Fac postarea cu scopul de a ridica awerness-ul, să fim mai precauți, mai atenți când ieșim din casă, dar mai ales atunci când călătorim spre orașele mari din Vest. Deși anul trecut am și pățit-o (mi-au fost furate lucruri din geantă), nu am vorbit public, însă acum am ales să o fac doar pt ca sunt conștientă ca nu sunt un caz singular. Cred ca este corect sa vorbim deschis, sa ne ajutăm reciproc prin propriile experiențe de acest gen, sa explicam cum am reușit să le gestionăm, iar prin acest lucru, sper eu să ajutăm și alte potențiale victime să fie mai prundente si sa deschida mai# bine ochii la tot ce este în jur… lumea este fără doar și poate o junglă în care trebuie să învățăm să supraviețuim 😔😔 Și ție ți se poate întâmpla, oricând🚨🚨‼️ P.S: sunt recunoscătoare lui Dumnezeu ca a vegheat asupra noastră, Maicii Domnului, dar și soțului care a acționat instant și care a tratat situația cu calm și logică 🙏🏻

Fiica lui Anghel Iordănescu se simte traumatizată

Maria Iordănescu, fiica lui Anghel Iordănescu, susține că a afectat-o extrem de tare și că i-a luat ceva timp să treacă peste sperietură. „Pe mine m-a traumatizat chestia asta.

Am fost în stare de alertă ore în șir mai târziu, pentru că nu era prima dată. Cu un an înainte mi se furaseră lucruri”, a adăugat fiica lui Anghel Iordănescu.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
