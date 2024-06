Maria Iordănescu dă cărțile pe față: „Da, fotbaliștii și-au încercat norocul!”. Reacția mamei

Sora lui Edi Iordănescu a recunoscut că nu și-a dorit niciodată o relație cu un fotbalist, știind cât de greu i-a fost mamei sale să stea departe de Anghel Iordănescu atât în perioada în care era jucător, cât și în cea de antrenor.

Maria Iordănescu dă cărțile pe față

pe față și a vorbit despre încercările fotbaliștilor de a o curta, explicând și motivul pentru care nu le-a dat nicio șansă acestora: „Da (n.r. – întrebată dacă fotbaliştii şi-au încercat norocul). Păi, sunt căsătorită cu un băiat care nu e fotbalist.

Eu nu mi-am dorit fotbalişti, nu. Sincer, nici mama nu-şi dorea fotbalişti pentru mine. Mi-a zis că nu e o viaţă uşoară, rămâi singură, pleacă prin cantonamente, ei nu i-a fost uşor.

Da, e greu de gestionat şi eu nu am fost acolo ca să văd. De fapt, am fost, dar cumva foarte puţin, pentru că tata când s-a retras din fotbal eu de atunci începeam să înţeleg lucruri. Eram în clasele primare şi tata antrena prin străinătate şi plângeam de dorul lui”.

„Era antrenor şi am înţeles perspectiva, dar nu atât de mult pe cât am înţeles-o pe soţia fratelui meu, că a trebuit să rămână singură, pentru că fratele meu antrena pe la diverse echipe din ţară şi făcea drumuri prin toată ţara ca să mai vină s-o vadă.

Copiii erau la şcoală şi nu puteau fi mutaţi în timpul anului şcolar. Nu e uşor. Eram setată să nu am un partener fotbalist. Cumva m-am autosetat, dar şi mama… Da”, a mai spus Maria Iordănescu, la .

„Tata nu mi-a invadat niciodată intimitatea!”

„Tata niciodată n-a încercat niciodată să-mi invadeze intimitatea. Oricum afla lucruri de la mama, că mama ştia orice, cu mama discutam tot. Tata ştia oricum că sunt pe mâini bune şi avea şi multă încredere în mine. Şi mama, şi tata îmi ştiau cercul de prietene şi că sunt pe drumul cel bun.

Nu aveam bani la discreţie. Banii de zi cu zi erau limitaţi, da. Nu ceream bani pentru lucruri materiale. Am fost la şcoală de stat şi noi eram precum ceilalţi copii, nu erau diferenţe între noi şi ceilalţi copii”, a .

„Tata ne dădea bani când am mai crescut, când am început să ieşim în oraş, ieşeam cu prietenele, în liceu aveam şi un prieten. Prima maşină nouă în anul I de facultate am primit-o şi când am luat permisul am avut o maşină pe care a avut-o tata. Nu sunt fană maşini, ci genţi”, a mai spus sora lui Edi Iordănescu.