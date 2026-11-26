ADVERTISEMENT

Unica fiică a lui Anghel Iordănescu a transmis un mesaj neașteptat după ce fratele mai mare, Edi, a fost numit antrenor la Watford. Frumoasa Maria a plecat deja în vizită la fostul tehnician al echipei de fotbal FCSB.

Vizita făcută de Maria Iordănescu fratelui mai mare

Edi Iordănescu (48 ani) a preluat conducerea tehnică a unei echipe de fotbal din Marea Britanie. Cel mai mare fiul al lui Anghel Iordănescu (76 ani) a fost numit oficial antrenor principal la Watford. După ce a devenit primul român în această poziție din sportul englez a declarat că este foarte încântat de semnarea contractului.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul va fi asistat de un staff care îi cuprinde pe Alexandru Radu, Grzegorz Mokry și Michele Iannucci. La aflarea veștii că a făcut acest pas uriaș în carieră sora mai mică a fostului antrenor de la FCSB a luat o decizie rapidă. Maria (30 ani), care , și-a făcut bagajele și a plecat la Londra.

Tânăra care este mai mică cu 18 ani decât fratele ei a decis să-i facă o surpriză. De această dată nu ci un loc care a devenit „acasă” pentru o persoană atât de dragă din viața ei. Și unde mai pui că nu este pentru prima oară când ajunge în această metropolă deservită de cel mai vechi metrou din lume (din 1863).

ADVERTISEMENT

„Londra, ne revedem”, este mesajul transmis de Maria Iordănescu, pe contul personal de Instagram. Frumoasa blondină este urmărită de 62.000 de persoane pe care le ține la curent cu activitatea sa. Fiica lui Anghel Iordănescu se numără printre cei pasionați de călătorii, dar și de modă. E o persoană elegantă și rafinată de fiecare dată când iese din casă. Mai mult decât atât, are mereu sfaturi prețioase pentru doamnele și domnișoarele care doresc să fie cât mai fashioniste. Spre exemplu, face comparații între produsele diferitelor branduri pe care le cumpără și le poartă cu mare drag. E o împătimită a mărcilor de lux.

ADVERTISEMENT

Ce studii are fiica lui Anghel Iordănescu

Fiica fostului selecționer Anghel Iordănescu se poate încadra de minune la capitolul influencer. Postările și promovările pe care le face în mediul online, însă, nu au nicio legătură cu facultatea pe care a terminat-o. Maria a absolvit Academia de Studii Economice din București, secția Relații Internaționale, în anul 2018. De asemenea, deține și un master în acest domeniu. În plus, are o diplomă primită de la o școală de televiziune. Blondina visa să fie reporter sportiv, motiv pentru care în 2019 a fost pentru o perioadă scurtă în lumina reflectoarelor. A decis să renunțe după probă de 3 luni petrecută la Antena Stars. Ulterior, s-a căsătorit cu Teodor Măgureanu, naș de cununie fiind Gigi Becali. Din păcate, fratele ei, Edi, nu a reușit să ajungă la cununia civilă.

ADVERTISEMENT

Mai târziu, tânăra a devenit mamă. A născut o fetiță în anul 2023, iar de atunci s-a dedicat cu totul acestui nou capitol din viața sa. Maria Iordănescu postează destul de rar imagini cu fiica sa, care a primit prenumele Thea.