Maria Marinescu și Amalia Năstase, revoltate de scumpirile tot mai mari la energie electrică: „Sunt familii ai căror copii nu vor mai avea de mâncat”

Chiar dacă sunt vedete, criza scumpirilor nu le-a ocolit. Maria Marinescu, Amalia Năstase și Marisa Paloma au dezvăluit cum resimt prețurile tot mai mari la energie electrică și combustibili.

Criza scumpirilor în rândul vedetelor. Ce spune Amalia Năstase despre prețul la energia electrică

Facturile mari la energie electrică îi afectează pe români. Nici vedetele nu au scăpat, de pildă , iar actorul

ADVERTISEMENT

Pe lângă ei, multe alte nume sonore se plâng de valul de scumpiri, mai ales că vorbim și de prețuri tot mai mari la combustibili sau chiar la alimente.

Creatoarea de modă Maria Marinescu a dezvăluit că este afectată de acest fenomen și că încearcă să facă economie pentru a reduce costurile.

ADVERTISEMENT

„Încerci să reduci, dar e greu să reduci”, a declarat Maria Marinescu la Pro TV.

Amalia Năstase s-a arătat revoltată de prețul energiei electrice, necalculat corect din punctul său de vedere. Fosta soție a lui Ilie Năstase spune că este nemulțumită că trebuie să plătească mii de lei lunar, dar mai mult se gândește la familiile care nu dispun de resurse financiare prea mari.

„Au crescut exagerat de mult. Nu au o bază pentru care să fi crescut așa de mult prețurile. Realitatea este că sunt unii oameni care se îmbogățesc foarte mult pe seama românilor, și nu numai, dar eu vorbesc de românii noștri. Nu este normal, prețul la energie trebuie reglementat.

ADVERTISEMENT

Evident că nici mie nu-mi convine să plătesc 6500 de lei, dar eu nu o să mor din asta. Nu o să-mi moară copiii de foame din asta, dar sunt familii ai căror copii nu vor mai avea de mâncat din cauză că trebuie să plătească niște facturi la energie umflate artificial”, a susținut Amalia Năstase.

Crina Abrudan s-a speriat de factura prea…mică

Și Marisa Paloma, fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a mărturisit că au crescut facturile de la saloanele de înfrumusețare pe care le deține în București.

ADVERTISEMENT

„Le simt și la benzină și la saloane, în facturile lunare. Însă, când ne vom muta la casă, o să ne punem panouri solare”, a precizat fosta concurentă de la Bravo, ai stil!.

ADVERTISEMENT

În timp ce unii se uită cu groaza la factura de la energie electrică, Crina Abrudan a mărturisit că încă nu s-a confruntat cu această problemă. Vedeta susține că mereu a plătit sume mai mari, astfel că acum i se întâmplă să primească facturi chiar mai mici.

Mai mult, în urmă cu câteva zile a sunat la compania de furnizare a curentului electric pentru a se asigura că nu s-a produs niciun fel de eroare care să o afecteze pe viitor.

„Sinceră să fiu, de facturile de la noi de acasă se ocupă soțul meu în ultimii 2-3 ani. Pe vremuri, mă ocupam eu și eram foarte atentă să fie plătite la zi. Acum, l-am întrebat dacă au venit și la noi facturile mărite, deocamdată nu. Au venit tot felul de regularizări și încă nu am simțit acest lucru.

Am un apartament pe care îl închiriez în regim hotelier și unde chiar zilele trecute au venit facturile.

Din fericire, nu a fost o sumă mare pentru că mie mi-au tot venit estimări la facturi și de fiecare dată am plătit în plus. Chiar am sunat zilele trecute să întreb de ce e așa mică factura, să nu mă trezesc cu gazul sau curentul tăiat”, a afirmat Crina Abdrudan.