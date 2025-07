Maria Mihalache lăsată acasă de la Europene deşi a stabilit un record naţional şi avea biletul luat: „Nu m-a sunat nimeni, nu mi-au spus nimic!”. Mesajul blitz al Federaţiei. Exclusiv

Maria Mihalache a postat un mesaj pe reţelele de socializare prin care a anunţat că , deşi avea de şase ori baremul făcut, plus biletele luate pentru competiţie.

Maria Mihalache lăsată acasă de la Europene deşi a stabilit un record naţional şi avea biletul luat

Tânăra atletă a trecut peste o ruptură musculară, dar susţine că este refăcută complet. Mai mult decât atât, în primăvară a bătut un record naţional după 29 de ani, în proba de 60 de metri liber indoor, probă similară cu cea de 100 de metri liber în aer liber.

FANATIK a vorbit cu Maria Mihalache despre această situaţie. Tânăra atletă nu a mai forţat să treacă încă o dată baremul, mai ales că a revenit după o accidentare, dar nu se aştepta să fie lăsată acasă:

„Aveam biletul cumpărat în urmă cu o lună. Cumva, pentru că aveam asigurarea că merg, venind după o ruptură musculară, nu mare, dar totuşi o ruptură musculară, mi-am făcut planul pentru revenirea în competiţie, astfel încât să fiu aptă pentru Campionatul European.

Nu am mai forţat la competiţii să îmi refac a şaptea oară baremul. Ştiam că merg, aveam biletul luat. Era îndeplinit baremul la standarde europene. În acest an nu l-am îndeplinit la proba de 100 de metri din cauza accidentărilor.

„Toţi specialiştii care ştiu puţin sport înţeleg ce înseamnă recordul naţional pe 60 de metri, dacă se echivalează cu proba de 100 de metri”

În schimb, conform regulamentului federaţiei trebuia să îl refac acum. N-am avut şansa pentru că nu am putut. Ei bine, ce voiam din partea lor era să nu se şteargă cu buretele sezonul indoor de sală.

Ok, nu este aceeaşi probă, 60 de metri cu 100 de metri, dar toţi specialiştii care ştiu puţin sport înţeleg ce înseamnă recordul naţional pe 60 de metri, dacă se echivalează cu proba de 100 de metri”, a povestit Maria Mihalache.

„Nici nu m-au sunat, nici nu mi-au zis”

Cea mai rapidă atletă a României nu a fost anunţaţă de faptul că nu va face deplasarea la Bergen şi spune că a aflat despre decizie de pe site-ul federaţiei, acolo unde nu apărea numele ei:

„Nici nu m-au sunat, nici nu mi-au zis. Andrei Nourescu este managerul meu, a tot încercat să afle. Foarte greu au răspuns. Ne-am uitat pe site-ul federaţiei, erau înscrierile făcute, cu toţi românii care trebuie să participe, mai puţin eu.

Ei nu au anunţat încă. Ne-au dat de înţeles, citez mesajul pe care l-au transmis lui Andrei: «Conform regulamentului FRA (n.r. Federaţiei Române de Atletism), sportiva nu face deplasarea».

Eu am vorbit cu o lună în urmă, le-am spus că nu pot să forţez, că risc o recidivă şi trebuie să o iau treptat. Până la Campionatele Europene îmi reveneam, tocmai ce am câştigat titlul naţional la proba de 100 de metri.

„Adică, pe bune? Nu e tot sprintul din sală?”

Nimeni nu merge în această probă pentru că nimeni nu are baremul în afară de mine. Motivul este că nu am reconfirmat în această vară baremul. Mi s-a spus că nu am şansa să fac aceeaşi probă ca la indoor (60 de metri).

Adică, pe bune? Nu e tot sprintul din sală? Nu bănuiesc nimic. Nu vreau război cu nimeni. Am vrut doar să îmi spun oful. Am fost atacată pentru că mi-am spus oful, ca sportiv de performanţă şi că cine sunt eu?”, a povestit Maria Mihalache pentru FANATIK.

A plătit din propriul buzunar o sumă uriaşă pentru refacere: „Nici dacă aş fi câştigat medalie nu îmi recuperam costurile”

Maria Mihalache a suportat din propriul buzunar costurile refacerii după ruptura musculară. Atleta a povestit că a cheltuit peste 3000 de euro pentru ca refacerea să fie mai rapidă şi să participe la Campionatele Europene:

„O să merg la Jocurile Mondiale Universitare. Trebuie să îmi schimbe biletele. Automat, trebuie să îmi cumpere altele noi. Cred că aici trebuie să ia cei de la COSR. Dar, biletul spre Europene a fost luat de Federaţie. Oricum au pierdut nişte bani.

Ce vreau să transmit este că am făcut eforturi financiare foarte mari ca să mă recuperez foarte repede, să pot să revin în formă. Nici dacă aş fi câştigat medalie nu îmi recuperam costurile, era vorba doar să port tricolorul şi să îmi reprezint ţara. Costurile au fost de peste 3000 de euro, dar n-am avut şansa să concurez pentru România”, a spus Maria Mihalache.

Reacţia Federaţiei: „Trebuie să se respecte deciziile luate de organismele FRA”

FANATIK a contactat-o şi pe nu a răspuns apelurilor. Secretarul general, Inocenţiu Voinea, a transmis scurt referitor la acest caz:

„Este atributul Consiliului Federal conform Statutului să stabilească delegaţia. Critetiile de selecție iarăși au fost aprobate de Consiliul Federal și . Eu personal, neavând atribuții nu pot avea o părere doar aceea că trebuie să se respecte deciziile luate de organismele FRA (n.r. Federaţiei Române de Atletism)”.

În vârstă de 22 de ani, Maria Mihalache este multiplă campioană naţională la atletism. În luna martie a stabilit un nou record național de tineret în proba feminină de 60 de metri, 7.26 secunde, la Campionatele Europene Indoor, concurs desfășurat în Apeldoorn, Olanda.