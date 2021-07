Maria Olaru, dezvăluire uimitoare despre una dintre cele mai mari gafe din istoria Jocurilor Olimpice: “Eu am ştiut totul, încă de la antrenamente”

Cele trei steaguri tricolore de la ceremonia de premiere de la Sydney 2000, o imagine de istorie . Şi, mai apoi, decizia controversată de a anula medalia de aur a Andreei Răducanu.

Dar competiţia de individual compus de la acea ediţie a Jocurilor Olimpice a fost una cu adevărat incredibilă, încă din prima secundă. Multe sportive au scăpat ca prin urechile acului de accidentări grave, din cauza unei erori inimaginabile.

Svetlana Khorkina, în lacrimi după săritura ratată la care a aterizat în genunchi. Era favorită la medalia de aur

Svetlana Khorkina, în lacrimi după ratarea incredibilă de la sărituri. Unul dintre cele mai emoţionante momente de la Jocurile Olimpice. Rusoaica a ratat complet săritura şi a căzut în genunchi, în finala de la individual compus.

Poate cea mai frumoasă gimnastă din istorie, Khorkina cucerise lumea încă din 1996, la Atlanta. Când a câştigat aurul la paralele. Avea deja aur şi la Sydney, după prestaţia magnifică de la acelaşi aparat. Era marea favorită şi la individual compus.

“E final. Nu va fi medalie pentru Svetlana Khorkina! Nu poţi să câştigi aurul cu o săritură ratată în aşa fel”, concluzionau comentatorii americani. În timp ce Khorkina se apropia şocată de antrenorul ei. Printre lacrimi, privea nedumerită spre aparatul care tocmai o trădase.

Alte 17 concurente au fost la un pas de accidentări foarte grave din cauza unei erori incredibile a organizatorilor

Peste doar câteva minute avea să se descopere una dintre cele mai mari erori din istoria Jocurilor Olimpice. Khorkina şi alte 17 concurente îşi executaseră exerciţiul la sărituri, cu ratări absolut şocante. Cu Andreea Răducan printre ele. Au fost lacrimi, au fost accidentări, au fost întrebări la care nimeni nu părea să găsească răspunsul.

În cele din urmă, organizatorii au descoperit problema. Calul fusese setat la înălţimea greşită, cu cinci centimeti mai jos decât este prevăzut, de 1,25 metri în concursul feminin. 5 centimetri! ENORM! Toată lumea a început să înţeleagă adevărata dimensiune a erorii.

Elise Ray, una dintre cele mai bune gimnaste din SUA la acea vreme, a ratat de o manieră incredibilă exerciţiul la sărituri. Derutată de eroarea organizatorilor, Ray nu s-a putut echilibra pe cal. A pus mâna pe lângă şi în cele din urmă a căzut pe spate. A scăpat ca prin miracol de o accidentare foarte gravă.

Organizatorii au recunoscut că au fixat calul cu cinci centimetri mai jos decât era prevăzut. Khorkina şi Ray, competiţii ruinate

Atât Khorkina, cât şi Elise Ray au fost serios marcate în acel concurs. Sportiva din Rusia şi-a ratat exerciţiul la paralele, aparatul favorit, cu o altă căzătură groaznică. În vreme ce Ray a ratat şi ea la bârnă.

Aşa cum era de aşteptat, mai multe sportive şi antrenorii lor au cerut ca întreaga competiţie să fie reluată. Dar organizatorii au decis în cele din urmă să se reia doar cele 18 sărituri care au fost făcute pe calul poziţionat greşit.

Dar pentru sportive ca Ray şi Khorkina, care erau cu moralul la pământ după două căzături de fiecare şi ratări şi la alte aparate, totul era deja pierdut. Şi, în cele din urmă, avea să fie un concurs dominat chiar de România. Andreea Răducan, Simona Amânar şi Maria Olaru s-au clasat, în această ordine, pe primele trei locuri pe podium.

Trei românce pe podium la finalul acelei probe de individual compus la Sydney. Andreea Răducan avea să fie descalificată

Ulterior, , după ce a fost testată pozitiv cu pseuodoefedrină, după ce luase o pastilă pentru răceală care îi fusese prescrisă chiar de doctorul lotului naţional. Liu Xuan, din China, a primit în cele din urmă medalia de bronz. Aur pentru Amânar şi argint pentru Olaru.

La 21 de ani de la acea uriaşă eroare comisă de organizatorii din Australia, Maria Olaru face o dezvăluire şocantă, care pun într-o nouă perspectivă evenimentele care au avut loc la Sydney.

Blind Landing (n.r. – Aterizare în orb) este un podcast realizat de Ari Saperstein. Concurente şi oficiali de la Sydney 2000 au vorbit în premieră despre incidentul în care au fost implicat nu mai puţin de 18 sportive. Dar cea mai neaşteptată dezvăluire a fost făcută de Maria Olaru.

Maria Olaru observase la antrenamente problemele cu înălţimea calului de la sărituri. Octavian Bellu i-a atenţionat pe organizatori

Românca a spus că observase problemele în legătură cu înălţimea la care era amplasat calul încă din timpul antrenamentelor oficiale. Cu câteva zile înaintea concursului care a stârnit numeroasele controverse.

Ba chiar mai mult, l-a atenţionat şi pe Octavian Bellu, antrenorul lotului naţional al României, care în cele din urmă le-a atras la rândul său atenţia organizatorilor. Doar că ulterior, în competiţie, eroarea s-a repetat.

Acuzele lansate de Maria Olaru nu au fost comentate de niciun oficial. Octavian Bellu a declinat şi el să facă orice comentariu, a mai precizat realizatorul podcastului. La vremea respectivă, organizatorii au spus că eroare s-a produs o singură dată, acesta fiind unul dintre motivele pentru care au decis să nu reia întreg concursul.

Maria Olaru: “Octavian Bellu a fost furios pe mine la început. ‘Tu mereu comentezi’, mi-a reproşat”

“Vă spun cu toată seriozitatea că acolo s-ar fi putut produce o mare tragedie. Cu câteva zile înaintea competiţiei am avut antrenamentul oficial. Când am ajuns în faţa aparatului am refuzat să sar, mi se părea ceva ciudat. Îmi era teamă că nu va fi OK dacă îmi încerc exerciţiul.

I-am zis lui Octavian Bellu, care a fost foarte furios pe mine la început: ‘Olaru, tu mereu comentezi’, mi-a reproşat. I-am spus că sunt convinsă că este ceva în neregulă, dar domnul Bellu se temea că ne pierdem timpul, care era oricum limitat pentru acele antrenamente.

L-am convins până la urmă şi am chemat pe cineva să verifice. Şi am avut dreptate. Calul de la sărituri era poziţionat mai jos cu cinci centimetri!”, a povestit Maria Olaru pentru sursa citată.

Elise Ray, bulversată după ce a aflat că Olaru şi Bellu anunţaseră problemele: “Woow! Este şocant!”

“Wooow. Este şocant!”, a fost singura reacţie pe care a putut-o transmite Elise Ray după ce a ascultat dezvăluirile făcute de Maria Olaru.

“Poate aş fi câştigat acea medalie de aur, dar până la urmă rămâne doar acest poate. Nimeni nu mi-a cerut scuze pentru ceea ce s-a întâmplat atunci”, a explicat Svetlana Khorkina pentru Ari Saperstein.

“Trebuia să fie cea mai frumoasă competiţie din viaţa mea. Era visul meu. Când mi-am dat seama de asta, furia s+a instalat. Au apărut întrebările. ‘Cum s-a putut întâmpla asta? Cine este de vină?’, au fost întrebări pe care mi le-am pus de atâtea ori. Au fost câţiva ani de furie pentru mine”, a povestit Elise Ray.

Elise Ray nu a mai concurat la nivel înalt după acel incident. Svetlana Khorkina nu a mai obţinut vreun aur la Jocurile Olimpice

Ray, care avea 18 ani la startul concursului de la Sydney, nu a mai concurat la nivel înalt după acea ediţie a Jocurilor Olimpice. Este în prezent antrenoare şi a condus echipa Universităţii din Washington între 2016 şi 2020.

Svetlana Khorhina nu a mai câştigat nicio medalie de aur la Jocurile Olimpice după acel trist episod. A participat şi la ediţia din 2004, de la Atena, dar a obţinut doar argintul la individual compus şi bronzul cu echipa Rusiei.

Maria Olaru a luat aurul cu echipa României la Sydney şi a rămas cu argint în controversatul concurs de individual compus din acel an. S-a retras după acea ediţie a Jocurilor Olimpice.

Maria Olaru, relaţie glagiară cu Octavian Bellu, Mariana Bitang şi colegele ei din acea perioadă

În 2016, Olaru şi-a lansat biografia “Preţul Aurului. Sinceritate incomodă”, în care a vorbit despre tratamentele extrem de dure la care ea şi colegele sale erau supuse de cuplul de antrenori format din Octavian Bellu şi Mariana Bitang.

Colegele de generaţie ale Mariei au contestat mare parte dintre evenimentele povestite de către sportiva din Fălticeni. De atunci, Olaru este în relaţii glaciare cu foştii antrenori şi fostele colege.